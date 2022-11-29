Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI
Салют в небе
С начала апреля, когда в Белгородской области ввели «жёлтый» уровень террористической опасности, за запуск фейерверков оштрафовали пятерых человек. Об этом «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, по административной статье «Мелкое хулиганство» к ответственности привлекли четверых нарушителей. Ещё одному пришлось отвечать по статье закона Белгородской области «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время».

Примечательно, что среди фигурантов нет ни одного несовершеннолетнего. Ранее в УМВД рассказали о запустившем салют подростке — платить штраф пришлось его бабушке.

Напомним, что с 11 апреля в Белгородской области действует высокий «жёлтый» уровень террористической опасности. С тех пор в регионе нельзя запускать салюты.

Жители Белгорода не хотят покупать фейерверки на Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы грустят из-за роста тарифов на воду и не хотят новогоднего салютаБольшинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в БелгородеГлава Старого Оскола попросил не устраивать «бытовых» салютов
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Салют#Жёлтый уровень#Мвд#Штраф
Подпишитесь
В небе над Белгородом вновь раздавался грохот
Сегодня, 09:35
Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?
Сегодня, 06:51
Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты
Сегодня, 06:50
Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета
Сегодня, 06:42
Таиландская компания покупает белгородского производителя свинины за 22 млрд
Сегодня, 08:24