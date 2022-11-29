Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области

Так, по административной статье «Мелкое хулиганство» к ответственности привлекли четверых нарушителей. Ещё одному пришлось отвечать по статье закона Белгородской области «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время».
Примечательно, что среди фигурантов нет ни одного несовершеннолетнего. Ранее в УМВД рассказали о запустившем салют подростке — платить штраф пришлось его бабушке.
Напомним, что с 11 апреля в Белгородской области действует высокий «жёлтый» уровень террористической опасности. С тех пор в регионе нельзя запускать салюты.