Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области

С начала апреля, когда в Белгородской области ввели «жёлтый» уровень террористической опасности, за запуск фейерверков оштрафовали пятерых человек. Об этом «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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