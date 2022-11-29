Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты — полиция назначила лингвистические исследования. Проверка в отношении него проводится уже в течение месяца.
С конца октября полицейские проводят проверку высказываний блогера о пленных солдатах, белгородских журналистах и владельцах медиа. Прошло уже более месяца с подачи заявлений — их было девять. Правоохранители за это время не связывались с заявителями.
Редакция обратилась в УМВД по региону, чтобы узнать, как обстоят дела с проверкой. Затянувшиеся сроки в ведомстве объяснили назначением лингвистических исследований.
Бабин за всё это время успел удалить один из постов, в котором он обвинял белгородских журналистов в предательстве родины и сотрудничестве с ВСУ. Пост в итоге он вернул, но внёс правки. Блогер объяснил, что пост удалял «по техническим причинам».
28 ноября с редакцией связалась и депутат Екатерина Долгова, которая одна из первых обратилась в полицию. По её словам, впервые за месяц с ней связались полицейские и сообщили о проведении лингвистической экспертизы.
Напомним, скандал разгорелся из-за того, что Владимир Бабин назвал сдавшихся в плен военнослужащих трусами, предателями и бомжами. Белгородцев эти слова возмутили, некоторые из них предложили журналисту самому поучаствовать в спецоперации.