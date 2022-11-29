Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты

Бабин за всё это время успел удалить один из постов, в котором он обвинял белгородских журналистов в предательстве родины и сотрудничестве с ВСУ. Пост в итоге он вернул, но внёс правки. Блогер объяснил, что пост удалял «по техническим причинам».