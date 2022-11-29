Почта России подготовила инфраструктуру к новогоднему сезону

«Мы постоянно отслеживаем не только нагрузку на нашу инфраструктуру, но и потенциальные маршруты, на которых может резко вырасти грузопоток. Это позволяет нам в режиме, близком к реальному времени, перераспределять логистические мощности, включать дополнительные модальности, привлекать к перевозке отправлений новых партнеров. Основная задача Почты — сделать так, чтобы возросшие объемы минимально повлияли на доставку для наших клиентов», — подчеркнул заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев.