Обанкротившийся стекольный завод под Белгородом продают за 98 млн рублей

Обанкротившийся стекольный завод в Белгородском районе собираются продать за 98 млн рублей. Данные появились на специализированной площадке Сбербанка по продаже активов «Портал DA».
Продавцом предприятия выступает сам банк. Сделка возможна через переуступку требований по задолженности. У завода всё ещё есть возможность производить изделия из стекла из фарфора, но пока он выведен из эксплуатации и законсервирован.
Здание построено в 2011 году. Его общая площадь — 4,3 тыс. кв. метра, площадь участка — 11,4 тыс. кв. метра. Завод обанкротился в 2014 году. На тот момент собственником производства стало принадлежащее белгородскому правительству ООО «Старооскольский ликёро-водочный завод „Люкс“». Оно выкупило у Сбербанка долги предыдущего владельца.