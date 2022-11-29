Новые обстрелы и повышение тарифов: каким запомнится вторник белгородцам

29 ноября под огнём ВСУ оказались три населённых пункта в Шебекинском горокруге: столица муниципалитета, Муром и Новая Таволжанка. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.
Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах. Помимо этого, пострадали кровля предприятия, газопровод и ЛЭП.
Отметим, что громко во вторник было и в Белгороде: горожане несколько раз сообщали о шуме в небе.
Услуги по вывозу мусора подорожают в Белгородской области. Тариф увеличился до 550,92 рубля за кубометр. Он предусмотрен на 2023 год, однако вводится в действие с 1 декабря текущего года.
Место Татьяны Незнамовой в горсовете Белгорода занял Николай Бутов — замдиректора гимназии № 3. Сама она в ноябре сложила полномочия по собственному желанию.