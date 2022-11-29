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Новые обстрелы и повышение тарифов: каким запомнится вторник белгородцам

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Три населённых пункта под Белгородом попали под обстрел ВСУ, в регионе подорожает вывоз мусора, а место Татьяны Незнамовой в горсовете Белгорода занял сотрудник гимназии № 3.

Шебекино вновь под обстрелом

29 ноября под огнём ВСУ оказались три населённых пункта в Шебекинском горокруге: столица муниципалитета, Муром и Новая Таволжанка. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.

Незначительные повреждения зафиксировали в нескольких домах. Помимо этого, пострадали кровля предприятия, газопровод и ЛЭП.

Отметим, что громко во вторник было и в Белгороде: горожане несколько раз сообщали о шуме в небе.

ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку
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Тарифы растут

Услуги по вывозу мусора подорожают в Белгородской области. Тариф увеличился до 550,92 рубля за кубометр. Он предусмотрен на 2023 год, однако вводится в действие с 1 декабря текущего года.

Помимо этого, подорожают газ и вода.

В Белгородской области подорожает вывоз мусора
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Новый депутат горсовета

Место Татьяны Незнамовой в горсовете Белгорода занял Николай Бутов — замдиректора гимназии № 3. Сама она в ноябре сложила полномочия по собственному желанию.

Место Незнамовой в горсовете Белгорода занял замдиректора гимназии № 3 Бутов
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Обстрел ВСУ#Тарифы#Горсовет#Депутат
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