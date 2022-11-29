На «Родине» в Белгороде появится ещё один остановочный павильон

На «Родине» в областном центре появится новая остановка. Павильон установят на первой остановке в южную сторону. Оттуда отправляются автобусы, следующие через Красноармейскую.
Осенью 2020 года два пассажиропотока на «Родине» разделили по разным платформам. На одной останавливаются автобусы, курсирующие через Щорса, на второй — через Красноармейскую. При этом навес есть только у второй остановки.
И. о. мэра Валентин Демидов обратил внимание на проблему. По его словам, необходимое поручение он дал. Остановка должна появиться уже в следующем году.