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На «Родине» в Белгороде появится ещё один остановочный павильон

Сегодня, 13:35
Фото: Яндекс. Карты
Его установят на первой остановке в южную сторону, откуда отправляются автобусы, проходящие через улицу Красноармейскую.

На «Родине» в областном центре появится новая остановка. Павильон установят на первой остановке в южную сторону. Оттуда отправляются автобусы, следующие через Красноармейскую.

Осенью 2020 года два пассажиропотока на «Родине» разделили по разным платформам. На одной останавливаются автобусы, курсирующие через Щорса, на второй — через Красноармейскую. При этом навес есть только у второй остановки.

И. о. мэра Валентин Демидов обратил внимание на проблему. По его словам, необходимое поручение он дал. Остановка должна появиться уже в следующем году. 

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Остановка Родина#Строительство павильона#Валентин Демидов
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