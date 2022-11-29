«На хлопушках далеко не уедешь». Магазины салютов Белгорода остались без покупателей

В Белгородской области с 11 апреля этого года действует «жёлтый» уровень террористической опасности. В связи с этим запрещено запускать салюты: это считается хулиганством или нарушением покоя. Но некоторых это не останавливает: за восемь месяцев в Белгородской области фейерверк запустили пять человек. Все они были оштрафованы. Наверняка таких нарушителей было гораздо больше, но они, как правило, успевают скрыться с места запуска фейерверков до приезда полиции. И по этой же причине у правоохранителей нет данных о точном количестве запущенных в Белгородской области салютов.
Не останавливают работу и магазины пиротехники. Журналисты «Бел.Ру» решили выяснить, каково им приходится в условиях, когда запуск салютов под запретом.
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе администрации Белгорода, закрыть магазины пиротехники нельзя: устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении отдельных видов деятельности органам местного самоуправления запрещено законом.
Кроме того, по данным пресс-службы, в Белгороде сейчас работает десять торговых точек, где продают салюты: четыре расположены на проспекте Богдана Хмельницкого, одна — возле остановки «Памятник», также по одному магазину есть на улицах Щорса, Привольная, Губкина, Ватутина и Макаренко.
Отметим, что в торговых точках реализуют не только фейерверки, но и хлопушки, бенгальские огни, шарики, подарочные пакеты и другие товары для праздника.
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, магазины пиротехники в этом году не проверялись. Нет проверок и в плане на 2023 год.
Корреспондент «Бел.Ру» побывал в трёх крупных магазинах пиротехники в центре Белгорода. Как рассказали нам продавцы, фейерверками горожане перестали интересоваться уже в феврале.
Абсолютно не покупают салюты. Приходят за ограниченным товаром: хлопушками, бенгальскими огнями.
Продавец Максим
Отметим, что средний фейерверк стоит от 1,5 до 8 тыс. рублей. Цена одной хлопушки — в районе 100-200 рублей.
Как заявил нам ещё один продавец, за полгода фейерверк в его магазине купили всего четыре раза.
Дверь в третий магазин оказалась и вовсе закрытой — внутрь нас пустила продавщица. Женщина рассказала, что с начала спецоперации продажи фейерверков резко пошли на спад, а посетителей почти нет.
Практически не покупают пиротехнику, но интересуются бенгальскими огнями, хлопушкой, фонтанами. Покупали салюты несколько раз люди, которые говорили, что уезжают в другую область — но таких единицы. По выручке, конечно, ударило. Летом раньше был период свадеб, когда запускали фейерверки, но в этом году не продали ничего. Только бенгальские огни. А товар-то стоит! Это куча денег. У пиротехники, слава богу, не как у сметаны срок годности — до пяти лет. Вопрос в том, как это реализовывать? На хлопушках ведь далеко не уедешь.
Как показывают результаты нашего опроса, белгородцы действительно не горят желанием покупать салют в этом году. Многие против даже праздничного фейерверка, предпочитая ему спокойную и тихую новогоднюю ночь.
Как нам сообщили в пресс-службе мэрии, «администрация города Белгорода не оказывает финансовой поддержки предприятиям по продаже пиротехнических изделий». Таким образом, в условиях спецоперации магазины салютов остались и без покупателей, и без поддержки — сами по себе.
Согласно данным системы «Базис», один из белгородских продавцов пиротехники «Фейерверк-Мастер» в 2021 году получил 57,3 млн рублей выручки. Чистая прибыль при этом составила 28,2 млн рублей.
Вероятно, в следующем году эти показатели будут ниже. Сейчас таких данных нет — ожидать их можно в следующем квартале.
Кроме того, нам не удалось найти данные по ещё двум белгородским компаниям — «Салют 31» и «Гелиос». В системе «Базис» отсутствуют данные как о выручке этих организаций, так и об их прибыли.