«На хлопушках далеко не уедешь». Магазины салютов Белгорода остались без покупателей

В Белгородской области с 11 апреля этого года действует «жёлтый» уровень террористической опасности. В связи с этим запрещено запускать салюты: это считается хулиганством или нарушением покоя. Но некоторых это не останавливает: за восемь месяцев в Белгородской области фейерверк запустили пять человек. Все они были оштрафованы. Наверняка таких нарушителей было гораздо больше, но они, как правило, успевают скрыться с места запуска фейерверков до приезда полиции. И по этой же причине у правоохранителей нет данных о точном количестве запущенных в Белгородской области салютов.