Молодых ученых ждет научно-популярный маршрут « Путешествие в науку: Сочи»

Этот маршрут — часть инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в России». Она связана с уникальными и увлекательными комплексными турами, которые пройдут по территории РФ. Их участниками смогут стать люди самых разных возрастов. Каждый маршрут в деталях продуман организаторами. Туристам предстоит пережить настоящее приключение, побывать на научных объектах, каждый из которых по своему уникален. Немалая их часть прежде была закрыта для посещения широкой публикой. Благодаря данным программам экскурсанты станут непосредственными участниками исследований. Они увидят неожиданные грани научной деятельности и попадут в увлекательный мир, в котором происходят открытия и создается будущее. Это может способствовать появлению на карте России новых мест, интересных для туристов. А одновременно — повышению туристического потенциала российских регионов, где проходят научные исследования. При этом важна и такая цель, как популяризация науки, к которой предстоит приобщаться широкой аудитории.