Кевин Спейси впервые за пять лет судебных тяжб будет участвовать в съёмках фильма

Съёмки фильма режиссёра Джина Фолейза проходят в Лондоне. Они сейчас идут полным ходом и продлятся до начала следующего года. Это первая роль Спейси с 2017 года. В течение пяти лет актёр судился по делу о сексуальных домогательствах.