Кевин Спейси впервые за пять лет судебных тяжб будет участвовать в съёмках фильма

Впервые с 2017 года актёр Кевин Спейси примет участие в съёмках нового фильма. Он сыграет закадровую роль главного антагониста в триллере «Контроль».
Съёмки фильма режиссёра Джина Фолейза проходят в Лондоне. Они сейчас идут полным ходом и продлятся до начала следующего года. Это первая роль Спейси с 2017 года. В течение пяти лет актёр судился по делу о сексуальных домогательствах.
В издании напомнили, что в суд на двукратного обладателя «Оскара» подал малоизвестный актер Энтони Рэпп. Он рассказал о домогательствах, которые якобы были 30 лет назад. В октябре Спейси невиновным в деле о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа.