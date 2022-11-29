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Кевин Спейси впервые за пять лет судебных тяжб будет участвовать в съёмках фильма

Сегодня, 13:53
Фото: kino-teatr.ru
Спейси сыграет закадровую роль главного антагониста в триллере «Контроль», сообщают «Новые известия».

Впервые с 2017 года актёр Кевин Спейси примет участие в съёмках нового фильма. Он сыграет закадровую роль главного антагониста в триллере «Контроль».

Съёмки фильма режиссёра Джина Фолейза проходят в Лондоне. Они сейчас идут полным ходом и продлятся до начала следующего года. Это первая роль Спейси с 2017 года. В течение пяти лет актёр судился по делу о сексуальных домогательствах.

В издании напомнили, что в суд на двукратного обладателя «Оскара» подал малоизвестный актер Энтони Рэпп. Он рассказал о домогательствах, которые якобы были 30 лет назад. В октябре Спейси невиновным в деле о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа.

 

Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах
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#Наталья Корявых#Общество#Кевин Спейси#Съёмка в фильме после долгого перерыва#Актер
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