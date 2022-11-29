Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?

Мы решили выяснить, на какие цели компании «Агро-Белогорья» при весомых доходах получают субсидии из бюджета области. По данным аналитической системы «СПАРК», в прошлом году выручка компании достигла 449 млн рублей, сумма чистой прибыли составила 6 млрд рублей, а сумма чистых активов — 5 млрд рублей.
В начале ноября стало известно, что мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорья» получит деньги на возмещение инвестиционных затрат. Субсидия предусмотрена госпрограммой «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».
Известно, что ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» за счёт субсидии планирует реконструировать мясохладобойню, расширить парк камер шоковой заморозки и закупить скороморозильные аппараты. Завод должен увеличить мощности заморозки и нарастить мощности по хранению. Стоимость проекта обойдётся в 1,9 млрд рублей.
Напомним, завод принадлежит группе одноимённых компаний. 72,5% уставного капитала владеет Владимир Зотов, который возглавляет топ самых богатых жителей Белгородской области.
Также известно, что субсидии из бюджета получит ещё одна компания «Агро-Белогорья» — ООО «Яковлевский санветутильзавод». В прошлом году фирма начала реализацию проекта по реконструкции цеха по переработке отходов производства. Компания планирует увеличить мощность до 200 тонн в сутки. Стоимость проекта оценивается в 492,8 млн рублей. Субсидии направят на возмещение уже произведённых затрат.
Мы решили выяснить, какие инвестиционные программы запланировали компании «Агро-Белогорья», будет ли продолжена деятельность компаний по строительству социальных объектов в Белгородской области, а также в каком размере предприятия с весомыми доходами получают субсидии из бюджета.
На официальный запрос редакции в ООО «ГК Агро-Белогорье» ответили, что не получали субсидий из бюджета Белгородской области, не реализовывали инвестиционных программ и не осуществляли строительство соцобъектов в регионе.
Также в ООО «ГК Агро-Белогорье» отметили, что информацию о деятельности дочерних предприятий группы компаний мы можем узнать непосредственно у них. Редакция «Бел.Ру» направила запрос в ООО «Транспортная компания Белогорье», ООО «Белгородский свинокомплекс — 1» и ООО «Мясоперерабатывающий завод „Агро-Белогорье“».
В транспортной компании нам ответили, что субсидий из бюджета области компания не получала, строительством социальных объектов не занимается. Свинокомплекс заявил, что в 2022 году не реализовывал социальные проекты и не планирует их реализацию в 2023 году. О финансовой деятельности компании отвечать не стали, сославшись на федеральный закон о коммерческой тайне. Аналогичный ответ поступил от мясоперерабатывающего завода.
В региональном правительстве в ответе на запрос редакции сообщили, что в рамках поддержки предприятий агропромышленного комплекса области, предусмотренной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и продовольствия в Белгородской области», предприятиям, входящим в структуру ГК «Агро-Белогорье», в 2022 году были предоставлены субсидии в размере 100,1 млн рублей (87,8 млн рублей — из федерального бюджета, 12,3 млн рублей — из областного).
В 2021 году размер субсидий предприятиям, входящим в структуру ГК «Агро-Белогорье», составил 223,3 млн рублей (201,3 млн рублей — федеральный бюджет, 22 млн рублей — областной).
Также в правительстве подчеркнули, что предоставление субсидий в следующем году, как и в 2021-22 гг., будет носить заявительный характер и осуществляться в рамках объявляемых отборов получателей поддержки.
Получается, что компании «Агро-Белогорья» ежегодно получают многомиллионные субсидии из федерального и областного бюджета, но по неизвестным причинам не хотят об этом рассказывать.
В начале лета председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и руководитель организации Лариса Ковалёва зарегистрировали компанию «Евромед Диагностик».