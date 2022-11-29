Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?

В транспортной компании нам ответили, что субсидий из бюджета области компания не получала, строительством социальных объектов не занимается. Свинокомплекс заявил, что в 2022 году не реализовывал социальные проекты и не планирует их реализацию в 2023 году. О финансовой деятельности компании отвечать не стали, сославшись на федеральный закон о коммерческой тайне. Аналогичный ответ поступил от мясоперерабатывающего завода.