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Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI

Предприятия «Агро-Белогорья» в 2022 году получили больше 100 млн рублей субсидий

Почему при огромных прибылях компаний ГК «Агро-Белогорье» получает субсидии из регионального бюджета, разбираемся в материале «Бел.Ру».

Мы решили выяснить, на какие цели компании «Агро-Белогорья» при весомых доходах получают субсидии из бюджета области. По данным аналитической системы «СПАРК», в прошлом году выручка компании достигла 449 млн рублей, сумма чистой прибыли составила 6 млрд рублей, а сумма чистых активов — 5 млрд рублей.

В начале ноября стало известно, что мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорья» получит деньги на возмещение инвестиционных затрат. Субсидия предусмотрена госпрограммой «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».

Известно, что ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» за счёт субсидии планирует реконструировать мясохладобойню, расширить парк камер шоковой заморозки и закупить скороморозильные аппараты. Завод должен увеличить мощности заморозки и нарастить мощности по хранению. Стоимость проекта обойдётся в 1,9 млрд рублей.

Напомним, завод принадлежит группе одноимённых компаний. 72,5% уставного капитала владеет Владимир Зотов, который возглавляет топ самых богатых жителей Белгородской области.

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Также известно, что субсидии из бюджета получит ещё одна компания «Агро-Белогорья» — ООО «Яковлевский санветутильзавод». В прошлом году фирма начала реализацию проекта по реконструкции цеха по переработке отходов производства. Компания планирует увеличить мощность до 200 тонн в сутки. Стоимость проекта оценивается в 492,8 млн рублей. Субсидии направят на возмещение уже произведённых затрат.

Ещё одна компания «Агро-Белогорья» получит субсидии из бюджета
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Что говорят в «Агро-Белогорье»?

Мы решили выяснить, какие инвестиционные программы запланировали компании «Агро-Белогорья», будет ли продолжена деятельность компаний по строительству социальных объектов в Белгородской области, а также в каком размере предприятия с весомыми доходами получают субсидии из бюджета.

На официальный запрос редакции в ООО «ГК Агро-Белогорье» ответили, что не получали субсидий из бюджета Белгородской области, не реализовывали инвестиционных программ и не осуществляли строительство соцобъектов в регионе.

Также в ООО «ГК Агро-Белогорье» отметили, что информацию о деятельности дочерних предприятий группы компаний мы можем узнать непосредственно у них. Редакция «Бел.Ру» направила запрос в ООО «Транспортная компания Белогорье», ООО «Белгородский свинокомплекс — 1» и ООО «Мясоперерабатывающий завод „Агро-Белогорье“».

В транспортной компании нам ответили, что субсидий из бюджета области компания не получала, строительством социальных объектов не занимается. Свинокомплекс заявил, что в 2022 году не реализовывал социальные проекты и не планирует их реализацию в 2023 году. О финансовой деятельности компании отвечать не стали, сославшись на федеральный закон о коммерческой тайне. Аналогичный ответ поступил от мясоперерабатывающего завода.

Официальные данные правительства

В региональном правительстве в ответе на запрос редакции сообщили, что в рамках поддержки предприятий агропромышленного комплекса области, предусмотренной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и продовольствия в Белгородской области», предприятиям, входящим в структуру ГК «Агро-Белогорье», в 2022 году были предоставлены субсидии в размере 100,1 млн рублей (87,8 млн рублей — из федерального бюджета, 12,3 млн рублей — из областного).

В 2021 году размер субсидий предприятиям, входящим в структуру ГК «Агро-Белогорье», составил 223,3 млн рублей (201,3 млн рублей — федеральный бюджет, 22 млн рублей — областной).

Также в правительстве подчеркнули, что предоставление субсидий в следующем году, как и в 2021-22 гг., будет носить заявительный характер и осуществляться в рамках объявляемых отборов получателей поддержки.

Получается, что компании «Агро-Белогорья» ежегодно получают многомиллионные субсидии из федерального и областного бюджета, но по неизвестным причинам не хотят  об этом рассказывать.

Какие компании Владимир Зотов открыл в 2022 году

Недавно стало известно, что Владимир Зотов учредил ресторан «Ривьера» — ООО «Ресторан Ривьера-Сити». В августе текущего года Зотов обзавёлся ещё одной компанией «УК Развитие». Фирма занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В начале лета председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и руководитель организации Лариса Ковалёва зарегистрировали компанию «Евромед Диагностик».

Отметим, что в Белгороде на улице Корочанской в районе Центрального пляжа появится новый парк аттракционов. Инвестор проекта — Владимир Зотов. Новый парк может получить название «Сиргис».

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#Алина Харина#Экономика#Белгородская область#Владимир зотов#Агро-Белогорье#Правительство#Субсидии#Областной бюджет#Аналитика
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