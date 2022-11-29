Как выглядит восстановленный центр Белгорода после обстрела 3 июля

Как отметил заместитель начальника по строительству управления капстроительства администрации Белгорода Александр Деревянко, 3 июля произошла трагедия. Было повреждено много многоквартирных домов (МКД). В основном пострадали окна и балконы. Также частично было повреждено благоустройство.
К комплексному благоустройству квартала (ул. Маяковского, ул. Попова, ул. Н. Чумичова) приступили в августе. Завершить работы планируют до 30 ноября.
По данному кварталу разработали проект благоустройства, который согласовали с жителями. Вносились корректировки в ходе производства работ. В рамках работ был выполнен ремонт проездов, плиточного мощения, устройство новых пешеходных связей («народные тропы»), устройство и ремонт систем наружного освещения, а также устанавливали детские игровые и спортивные площадки, площадки для чистки и сушки вещей, турникетное ограждение. С учётом пожелания жильцов в процессе выполнения работ менялось наполнение и функционал площадок.
Александр Деревянко
Деревянко добавил, что 3 июля, после попадания ракеты, повело опоры наружного освещения, много деревьев стали аварийными. Повалило также дорожные знаки. Где-то повредился турникет, где-то входная группа в дом.
Решили комплексно отремонтировать. Изначально на 2022 год в планах работ этого не было. На сегодняшний день отремонтировали не только территорию, которая пострадала 3 июля, но и прилегающую.
Александр Деревянко
Например, около дома № 16 на ул. Маяковского был большой тополь, который из-за взрывной волны раскололся надвое и в любой момент мог упасть. Его убрали и на его месте оборудовали детскую площадку.
Как рассказала жительница дома № 16 на ул. Маяковского Наталья Топорницкая, раньше около дома была старая, заброшенная площадка, пустырь, асфальт и старый забор.
Мы всегда мечтали о площадке. Очень хорошо, что она здесь получилась. В августе мы совместно с администрацией обсуждали проект. Все наши пожелания были учтены: и тротуарные дорожки, и фонари, и деревья, которые необходимо было спилить. Очень радует, что получился хороший проект. Мы уже купили теннисные ракетки и баскетбольные мячи. Всё время выходим гулять. Наш микрорайон помолодел.
Наталья Топорницкая
Новая площадка появилась и около дома № 127 на ул. Н. Чумичова. Ранее там была зелёная зона. Всего после 3 июля отремонтировали восемь дворов по следующем адресам:
Максимально были учтены все интересы жителей. В управу поступали многочисленные обращения, пожелания, жалобы, которые через согласование с проектными организациями были учтены. Сейчас мы надеемся, что результатом выполненных работ жители микрорайона довольны. Необходимые комфортные условия жизни на данной территории обеспечены.
Валерий Анищенко, глава управы № 19 «Студенческая»
Всего на ремонт дворов потратили 60,5 млн рублей из областного бюджета.