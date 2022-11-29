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Глава Шебекинского округа поделился подробностями обстрела

Сегодня, 19:49
Фото: соцсети Владимира Жданова
Владимир Жданов рассказал о повреждениях при обстреле Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки 29 ноября.

Напомним, 29 ноября Шебекинский горокруг вновь обстреляли со стороны Украины. Пострадали сразу три населённых пункта: Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Глава округа Владимир Жданов рассказал о последствиях обстрела Шебекино и двух сёл. Обстановку в Шебекинском округе Жданов назвал сегодня непростой.

Так, в Шебекино и Муроме повреждены несколько частных домов. В Новой Таволжанке в жилую зону прилётов не было, но пострадала кровля одного из предприятий. Также зафиксировали повреждения линии электропередач и газопровода.

Аварийные службы за несколько часов восстановили коммуникации на территории Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших.

Глава Шебекинского округа рассказал подробности обстрела 29 ноября
Видео: соцсети Владимира Жданова
ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Новую Таволжанку
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