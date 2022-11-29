Глава Шебекинского округа поделился подробностями обстрела

Напомним, 29 ноября Шебекинский горокруг вновь обстреляли со стороны Украины. Пострадали сразу три населённых пункта: Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.
Глава округа Владимир Жданов рассказал о последствиях обстрела Шебекино и двух сёл. Обстановку в Шебекинском округе Жданов назвал сегодня непростой.
Так, в Шебекино и Муроме повреждены несколько частных домов. В Новой Таволжанке в жилую зону прилётов не было, но пострадала кровля одного из предприятий. Также зафиксировали повреждения линии электропередач и газопровода.
Аварийные службы за несколько часов восстановили коммуникации на территории Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших.