Глава ФИОП Руслан Титов: В российских вузах откроют 20 стартап-студий

Также Титов отметил, что важнейшая роль университетской стартап-студии - ученическая. Однако студенту необязательно иметь свою собственную идею, чтобы быть в стартап-студии. Идеи могут вносить и сами учебные заведения, и партнеры студии. Намного важнее, чтобы через студию прошло как можно больше студентов с позиции технологического предпринимательства. Предпринимательству здесь будут обучать системно, как менеджменту.