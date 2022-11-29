Глава ФИОП Руслан Титов: В российских вузах откроют 20 стартап-студий

Гендиректор фонда Руслан Титов напомнил, что создание студенческих стартап-студий в России началось с "ТехноСпарка" в Троицке. Это первая и на данный момент самая большая стартап-студия в стране, основными принципами которой остаются разделение труда и специализаций компаний и только возвратные инвестиции, пишет rg.ru.
При этом, как показало исследование, 25% стартапов в европейских странах рождаются именно в вузах. Это объясняется тем, что в университетах есть необходимый научный задел, лабораторные мощности для проведения исследований, а также накопленный опыт и компетенции.
“В России потенциал у вузов в этом плане очень серьезный. В последние годы для его реализации создаются и запускаются разные инструменты. Стартап-студии - один из них”, - рассказал глава фонда.
Также Титов отметил, что важнейшая роль университетской стартап-студии - ученическая. Однако студенту необязательно иметь свою собственную идею, чтобы быть в стартап-студии. Идеи могут вносить и сами учебные заведения, и партнеры студии. Намного важнее, чтобы через студию прошло как можно больше студентов с позиции технологического предпринимательства. Предпринимательству здесь будут обучать системно, как менеджменту.
Руслан Титов поделился планами фонда запустить до конца текущего года 20 стартап-студий. Все они уже находятся в стадии регистрации юрлиц и заключения инвестиционных соглашений. В каждую студию будет инвестировано до 100 млн руб. И это будет первым серьезным шагом к созданию широкой сети стартап-студий в вузах России. К 2030 году планируется увеличить их количество до 50.
Также в рамках федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" предусмотрено вручение грантов по 1 млн руб. на развитие студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Платформа НТИ планирует в скором времени запуск акселерационных программ и "Предпринимательских "Точек кипения", фонд "Сколково" участвует со своей проверенной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, которые финансируют университетские стартапы.