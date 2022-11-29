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Гладков обратился в Минсельхоз для страхования белгородских аграриев из-за обстрелов

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В Белгородской области предложили страховать с господдержкой убытки АПК от огня со стороны Украины. Подробности сообщает «Коммерсант».

Губернатор Вячеслав Гладков обратился в Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков и попросил включить обстрелы в список рисков, от которых аграрии могут страховаться с господдержкой. Ранее глава региона оценил потери из-за обстрелов на сумму до 1,5 млрд рублей. В НСА считают, что мера своевременная, но принятие корректировок в законодательство может затянуться.

Президент НСА Корней Биждов отметил, что такое страхование актуально для всех приграничных регионов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал, что предприятия АПК сталкиваются с новыми рисками в связи с постоянными обстрелами — это ведёт и к гибели сельскохозяйственных животных, и культур, а также мешает уборке урожая.

Министр также напомнил, что Белгородская область является одним из крупнейших региональных рынков агрострахования с наибольшим числом застрахованных сельхозживотных. По состоянию на 2021 год в регионе застраховали 42,2 млн голов птицы и порядка 2,6 млн голов свиней.

Гладков же отметил, что ущерб насчитывает примерно 1,5 млрд рублей. 1 млрд рублей — из-за невозможности заниматься земледелием на отдельных территориях, остальные 500 млн — прямые убытки предприятий от обстрелов.

Биждов заявил, что готовых решений в рамках агрострахования пока нет, поскольку ситуация нестандартная. Сроки корректировок — не менее года даже при ускоренной процедуре. Однако, по его словам, события последнего года показали, что сельское хозяйство можно включить в перечень отраслей, для которых нужно проработать страхование военных рисков. 

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#Наталья Корявых#Экономика#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#АПК#Аграрии#Потери из-за обстрелов#Страхование
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