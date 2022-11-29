Гладков обратился в Минсельхоз для страхования белгородских аграриев из-за обстрелов

Губернатор Вячеслав Гладков обратился в Минсельхоз и Национальный союз агростраховщиков и попросил включить обстрелы в список рисков, от которых аграрии могут страховаться с господдержкой. Ранее глава региона оценил потери из-за обстрелов на сумму до 1,5 млрд рублей. В НСА считают, что мера своевременная, но принятие корректировок в законодательство может затянуться.
Президент НСА Корней Биждов отметил, что такое страхование актуально для всех приграничных регионов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал, что предприятия АПК сталкиваются с новыми рисками в связи с постоянными обстрелами — это ведёт и к гибели сельскохозяйственных животных, и культур, а также мешает уборке урожая.
Министр также напомнил, что Белгородская область является одним из крупнейших региональных рынков агрострахования с наибольшим числом застрахованных сельхозживотных. По состоянию на 2021 год в регионе застраховали 42,2 млн голов птицы и порядка 2,6 млн голов свиней.
Гладков же отметил, что ущерб насчитывает примерно 1,5 млрд рублей. 1 млрд рублей — из-за невозможности заниматься земледелием на отдельных территориях, остальные 500 млн — прямые убытки предприятий от обстрелов.
Биждов заявил, что готовых решений в рамках агрострахования пока нет, поскольку ситуация нестандартная. Сроки корректировок — не менее года даже при ускоренной процедуре. Однако, по его словам, события последнего года показали, что сельское хозяйство можно включить в перечень отраслей, для которых нужно проработать страхование военных рисков.