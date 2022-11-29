Гладков обратился в Минсельхоз для страхования белгородских аграриев из-за обстрелов

Биждов заявил, что готовых решений в рамках агрострахования пока нет, поскольку ситуация нестандартная. Сроки корректировок — не менее года даже при ускоренной процедуре. Однако, по его словам, события последнего года показали, что сельское хозяйство можно включить в перечень отраслей, для которых нужно проработать страхование военных рисков.