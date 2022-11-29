Билайн запустил систему для выявления проблем на сети до поступления жалоб

«Виртуальный эксперт по качеству» — наша собственная разработка, которая выявляет проблемы еще до того, как их заметит клиент и оставит нам обращение об ухудшении качества сервиса. На этапе обучения модель запоминает, какие значения статистических показателей и в какой степени влияют на клиентский опыт. Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев на сети, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение, что сегодня крайне важно. Система помогает поддерживать и улучшать качество работы сети, и, как следствие, сокращать количество локаций, в которых абоненты не получают качественный сервис», — заявил директор по эксплуатации сети ПАО «Вымпелком» Алексей Казаев.