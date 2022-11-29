БГТУ им. Шухова — участник Всероссийского форума стартап-студий

В форуме принимают участие программный директор Предпринимательской точки кипения БГТУ им. В. Г. Шухова, организатор акселерационной программы, старший преподаватель кафедры экспертизы и управления недвижимости Мария Суворова и победители грантового конкурса ФСИ «Студенческий стартап»: магистрант кафедры экспертизы и управления недвижимостью Алина Дзюбенко и аспирант кафедры технической кибернетики Альвина Кузнецова.