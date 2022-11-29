БГТУ им. Шухова — участник Всероссийского форума стартап-студий

В программе форума пленарная сессия «Университетское технологическое предпринимательство на карте инновационного развития страны до 2030 года», молодёжный трек: открытое заседание «Инвестиционного комитета» университетских стартап-студий, кейс-сессия с представителями вузов, запустивших инфраструктуру по созданию университетских стартапов; интерактивная презентация «Делать вместе новое» и подведение итогов первого года работы платформы.
В форуме принимают участие программный директор Предпринимательской точки кипения БГТУ им. В. Г. Шухова, организатор акселерационной программы, старший преподаватель кафедры экспертизы и управления недвижимости Мария Суворова и победители грантового конкурса ФСИ «Студенческий стартап»: магистрант кафедры экспертизы и управления недвижимостью Алина Дзюбенко и аспирант кафедры технической кибернетики Альвина Кузнецова.
Трансляцию мероприятия можно смотреть на официальном сайтеhttps://univerforum.ru форума и в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/studtechpred?w=wall-212321087_275.