«БФТ-ВУЗ» — вчера, сегодня, завтра. Интервью Натальи Зейтениди

Это проект, в рамках которого мы обучаем преподавателей профильных кафедр российских вузов работе с системами линейки АЦК. Полученные знания помогают педагогам адаптировать программы своих дисциплин и готовить новое поколение госслужащих, умеющих работать в условиях цифровой трансформации. О том, чем живёт и как развивается сейчас проект, рассказывает Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора БФТ-Холдинга.
— Наталья Юрьевна, расскажите о вашем проекте.
— Сегодня системы «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ» на ежедневной основе используют региональные и муниципальные финансовые органы в большом количестве регионов страны. С развитием концепции цифрового управления в регионах возникла потребность в приёме на работу молодых госслужащих, уже умеющих работать с популярными программными продуктами. Увидев эту потребность, мы решили ещё на этапе студенческой скамьи дать молодёжи практический опыт работы с востребованным информационными системами, которые сейчас установлены в финансовых органах регионов. Так мы запустили проект «БФТ-ВУЗ», к участию в котором пригласили ведущие профильные вузы.
Проект «БФТ-ВУЗ» разработан для экономических факультетов и кафедр вузов, на которых ведётся подготовка по направлениям «Бюджетная система РФ», «Госзакупки», «Государственные и муниципальные финансы» и «Казначейское дело». Участие в нём помогает вузам модернизировать свои программы обучения и приводить их в соответствие с реальными требованиями работодателей. Студенты при этом получают практический опыт и содействие при трудоустройстве, так как наличие опыта может стать преимуществом при планировании первых шагов в их карьерном пути.
Нашей главной целью было предложить лучшие инструменты практики для нового поколения госслужащих в рамках их обучения профильным дисциплинам в вузах. Проект оказался достаточно успешным. Сейчас к нашей программе подключены уже 20 вузов из 11 регионов страны. Более 100 преподавателей обучают студентов работе с системами АЦК. Хочется верить, что совместными усилиями мы помогаем сотням выпускников со всей страны дополнить резюме необходимыми практическими навыками и получить интересную работу.
— Как строится ваша работа?
— Всё обучение в рамках проекта «БФТ-ВУЗ» проходит в онлайн-формате. Сначала специалисты БФТ-Холдинга обучают преподавателей на реальных стендах систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ». В обязательной программе вебинаров — знакомство с модулями продуктов, изучение предметной области, особенностей документооборота, а также выполнение практики и домашних заданий. На каждом вебинаре экспертам можно задать все вопросы и получить развёрнутый ответ — личное общение играет большую роль в успешности процесса обучения, и мы его поощряем. На этом же этапе мы передаём коллегам весь комплект обучающих и методических материалов, по которым уже можно будет обучать студентов. По итогам курса все преподаватели получают сертификат о прохождении обучения. Это важно для них, ведь всегда полезно держать руку на пульсе, осваивать новые цифровые инструменты и пополнять собственное портфолио актуальными знаниями.
После обучения преподаватели внедряют новый материал в свои дисциплины, и мы, конечно, не остаёмся в стороне и продолжаем их поддерживать. Наши эксперты помогают составлять программы практических занятий, готовить методические пособия для работы со студентами и консультировать педагогов, в случае если им нужна помощь. Очень радует, что даже после окончания курса мы продолжаем получать отзывы и благодарности от представителей высшей школы. Преподаватели рекомендуют нас своим коллегам, благодаря чему список профильных дисциплин, на которых теперь читают основы работы в продуктах линейки АЦК, постоянно растёт. Так, недавно аттестацию прошли преподаватели дисциплины «Информационное обеспечение бюджетных процессов». Уже скоро они начнут обучать своих первых студентов по обновлённой программе.
— Кто преподаёт на вашем курсе?
— Все ведущие курса — эксперты БФТ-Холдинга, участвующие в создании продуктов линейки АЦК. Все они глубоко понимают специфику ведения бизнес-процессов в бюджетной сфере, знают особенности планирования и исполнения бюджетов, а также правила проведения госзакупок. За плечами у каждого — многолетняя практика по этим вопросам.
— Какие у вас планы по развитию проекта?
— В 2023 году мы планируем подключить к проекту вузы во всех регионах присутствия продуктов АЦК БФТ-Холдинга. В наших планах также совместная работа с учебными заведениями и госорганами, в которых используются наше ПО, для направления студентов на практику. Применяя программные продукты на местах и в решении реальных задач, студенты более углублённо смогут изучить наши системы и извлечь ещё больше пользы от обучения. Мы заинтересованы в том, чтобы на всех этапах обучения студенты как можно больше погружались в специфику работы с системами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ» и получали как можно больше теоретических и практических навыков. Мы также ведём постоянную работу по совершенствованию контентной части самой программы обучения. Так, недавно мы расширили комплект видеоматериалов — разработали специальные подробные инструкции, разъясняющие особенности выполнения домашних заданий. В целом, мы продолжаем отталкиваться от запросов вузов и предлагать им самый востребованный материал.
— Наталья Юрьевна, спасибо большое за беседу!