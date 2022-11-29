«БФТ-ВУЗ» — вчера, сегодня, завтра. Интервью Натальи Зейтениди

— В 2023 году мы планируем подключить к проекту вузы во всех регионах присутствия продуктов АЦК БФТ-Холдинга. В наших планах также совместная работа с учебными заведениями и госорганами, в которых используются наше ПО, для направления студентов на практику. Применяя программные продукты на местах и в решении реальных задач, студенты более углублённо смогут изучить наши системы и извлечь ещё больше пользы от обучения. Мы заинтересованы в том, чтобы на всех этапах обучения студенты как можно больше погружались в специфику работы с системами «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ» и получали как можно больше теоретических и практических навыков. Мы также ведём постоянную работу по совершенствованию контентной части самой программы обучения. Так, недавно мы расширили комплект видеоматериалов — разработали специальные подробные инструкции, разъясняющие особенности выполнения домашних заданий. В целом, мы продолжаем отталкиваться от запросов вузов и предлагать им самый востребованный материал.