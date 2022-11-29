Белгородцы переживают, что срочники замёрзнут зимой

Одна из подписчиц Вячеслава Гладкова поинтересовалась у губернатора, какая сейчас ситуация с зимней одеждой для срочников. Женщину заинтересовало, почему для срочников не подготавливают комплекты обмундирования как для мобилизованных граждан.