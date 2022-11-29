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Белгородцы переживают, что срочники замёрзнут зимой

Сегодня, 18:48
Фото: 1MI
Переживания жителей Белгородской области теперь касаются не только состояния мобилизованных, но и срочников. Вячеслав Гладков заверил, что призывники на срочную службу не нуждаются в помощи.

Одна из подписчиц Вячеслава Гладкова поинтересовалась у губернатора, какая сейчас ситуация с зимней одеждой для срочников. Женщину заинтересовало, почему для срочников не подготавливают комплекты обмундирования как для мобилизованных граждан.

Почему срочников не одевают, как мобилизованных? Кто их будет одевать, ведь скоро зима!
Светлана Трофимова

Губернатор Белгородской области оспорил слова женщины, разделив срочников и мобилизованных. Последним помогают с дополнительным обмундированием, ведь с основным проблем нет, у срочников в том числе.

Мы помогаем мобилизованным в дополнительном обмундировании, потому что в основном проблем нет как у срочников, так и мобилизованных. Срочники не раздеты и точно не воюют в окопах, поэтому уровень оказания помощи разный. А помощь в первую очередь будем оказывать тем, кто с оружием в руках защищает сейчас нашу страну.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Срочник#Обмундирование
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