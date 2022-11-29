Белгородской области в опережающем порядке выдадут 288,7 млн рублей

Белгородская область получит 288,7 млн рублей из федерального бюджета в опережающем порядке. Деньги региону должны направить уже в текущем году, хотя изначально они были предусмотрены в бюджете на 2023 год.
Кроме Белгородской, средства в опережающем порядке выделят Свердловской, Оренбургской и Курганской областям, а также Ямало-Ненецкому АО. Общая сумма составляет более 838,5 млн рублей.
Деньги направят на строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для нового жилья. В их число входят дороги, инженерные сети, медучреждения.
Работы проходят в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда».
По этому же проекту в Юго-Западном микрорайоне Белгорода, например, строят сети водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Работы должны закончить в 2025 году.