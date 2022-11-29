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Белгородской области в опережающем порядке выдадут 288,7 млн рублей

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Деньги должны направить на строительство инфраструктуры, необходимой для нового жилья. Средства регион получит в текущем году, следует из документа правительства РФ. Помимо Белгородской области, деньги в опережающем порядке направят ещё четырём регионам.

Белгородская область получит 288,7 млн рублей из федерального бюджета в опережающем порядке. Деньги региону должны направить уже в текущем году, хотя изначально они были предусмотрены в бюджете на 2023 год.

Кроме Белгородской, средства в опережающем порядке выделят Свердловской, Оренбургской и Курганской областям, а также Ямало-Ненецкому АО. Общая сумма составляет более 838,5 млн рублей.

Деньги направят на строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для нового жилья. В их число входят дороги, инженерные сети, медучреждения.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда».

По этому же проекту в Юго-Западном микрорайоне Белгорода, например, строят сети водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Работы должны закончить в 2025 году.

В Юго-Западном районе Белгорода начали строить водопровод и канализацию за 1,5 млрд
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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Субсидии#Правительство РФ#Нацпроект#Касается каждого
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