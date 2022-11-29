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Белгородских школьников не возят на автобусах из-за лимита бензина

Сегодня, 21:30
Фото: 1MI
Школьный автобус
Лимит на бензин ввели в школах Ракитянского района, из-за чего детям стало проблематично добираться до школы. О проблеме белгородка сообщила в прямом эфире губернатора Вячеслава Гладкова.

Во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жительница Чернянского района сообщила о введённом лимите на бензин в школах. Из-за этого школьные автобусы перестали возить детей в школу. 

Глава региона в прямом эфире связался с главой и выяснил, почему детей перестали довозить до школы. По словам главы района, была перерегистрация по контракту, но сейчас всё нормализовалось и всех родителей уже уведомили.

Только что разговаривал с главой. Проблемы уже нет, так что не переживайте, подвоз будет осуществляться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что школьники Белгородской области находятся на дистанте с 17 октября. Глава региона также сообщил о возможном продлении дистанционного обучения из-за неспокойной ситуации в области. 

Вячеслав Гладков ответил на вопрос о продлении дистанта в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Дистанционное обучение#Белгородская область#Чернянский район#Вячеслав Гладков#Школьные автобусы
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