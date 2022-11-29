Белгородских школьников не возят на автобусах из-за лимита бензина

Во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жительница Чернянского района сообщила о введённом лимите на бензин в школах. Из-за этого школьные автобусы перестали возить детей в школу.
Глава региона в прямом эфире связался с главой и выяснил, почему детей перестали довозить до школы. По словам главы района, была перерегистрация по контракту, но сейчас всё нормализовалось и всех родителей уже уведомили.
Только что разговаривал с главой. Проблемы уже нет, так что не переживайте, подвоз будет осуществляться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что школьники Белгородской области находятся на дистанте с 17 октября. Глава региона также сообщил о возможном продлении дистанционного обучения из-за неспокойной ситуации в области.