Белгородец вышел на Соборную с плакатом с предложением обняться и попал в полицию

28 ноября у Вечного огня на Соборной площади в Белгороде с плакатом «Обними, если ты за мир» стоял Андрей Калашников. Рядом с ним была 16-летняя Алёна Мальцева: девушка его фотографировала, но, как пишет источник, в акции не участвовала.
Одиночный пикет закончился задержанием. При этом девушку-подростка отвезли в полицию по подозрению в мошенничестве, а молодого человека — по подозрению в краже.
В итоге Алёну Мальцеву отпустили без составления протокола. В отношении Андрея Калашникова же составили протокол по статье за дискредитацию ВС РФ, хотя изначально поводом для задержания были подозрения в краже.
Ранее в Белгороде на одиночный пикет вышел студент индустриального колледжа Вадим Бурлаков. В руках у него был плакат против частичной мобилизации. Октябрьский районный суд признал его виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ, молодой человек говорил, что намерен обжаловать это решение.
На одиночный пикет на Соборной в Белгороде выходила и мать срочника из Кировской области. Она требовала поставить брёвна солдатам.