Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородец вышел на Соборную с плакатом с предложением обняться и попал в полицию

Сегодня, 09:51
Фото: Алёна Мальцева / "Фонарь"
одиночный пикет на Соборной площади в Белгороде

Одиночный пикет на Соборной в Белгороде закончился задержанием

С плакатом у Вечного огня стоял Андрей Калашников, его фотографировала 16-летняя Алёна Мальцева. Молодых людей задержали, причём по подозрению в мошенничестве и краже продуктов. Девушку в итоге отпустили без протокола, а парню его изменили на дискредитацию ВС РФ, пишет «Фонарь».

28 ноября у Вечного огня на Соборной площади в Белгороде с плакатом «Обними, если ты за мир» стоял Андрей Калашников. Рядом с ним была 16-летняя Алёна Мальцева: девушка его фотографировала, но, как пишет источник, в акции не участвовала.

Одиночный пикет закончился задержанием. При этом девушку-подростка отвезли в полицию по подозрению в мошенничестве, а молодого человека — по подозрению в краже.

В итоге Алёну Мальцеву отпустили без составления протокола. В отношении Андрея Калашникова же составили протокол по статье за дискредитацию ВС РФ, хотя изначально поводом для задержания были подозрения в краже.

Ранее в Белгороде на одиночный пикет вышел студент индустриального колледжа Вадим Бурлаков. В руках у него был плакат против частичной мобилизации. Октябрьский районный суд признал его виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ, молодой человек говорил, что намерен обжаловать это решение.

На одиночный пикет на Соборной в Белгороде выходила и мать срочника из Кировской области. Она требовала поставить брёвна солдатам.

Кировчанка объяснила свой одиночный пикет у здания белгородского правительства
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд оправдал жителя Белгорода, который вышел на пикет за сохранение троллейбусовМать убитой в 2014 году белгородки устроила пикет напротив здания МВД в МосквеВ Белгороде участника одиночного пикета задержали и допросили по поводу кражи
#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Одиночный пикет#Плакат#Задержание#Соборная площадь
Подпишитесь
В небе над Белгородом вновь раздавался грохот
Сегодня, 09:35
Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?
Сегодня, 06:51
В Белгородской области с 1 декабря подорожает газ
Сегодня, 12:06
Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты
Сегодня, 06:50
Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета
Сегодня, 06:42
В Белгородской области подорожает вывоз мусора
Сегодня, 11:25