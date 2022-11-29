Белгородец вышел на Соборную с плакатом с предложением обняться и попал в полицию

28 ноября у Вечного огня на Соборной площади в Белгороде с плакатом «Обними, если ты за мир» стоял Андрей Калашников. Рядом с ним была 16-летняя Алёна Мальцева: девушка его фотографировала, но, как пишет источник, в акции не участвовала.