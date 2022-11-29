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Белгородец получил бутылкой по голове после отказа одолжить денег

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI
Мужчины вместе выпивали, но поругались из-за того, что потерпевший отказался давать «другу» деньги взаймы. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Двое белгородцев напали на товарища и забрали у него сумку с деньгами, документами и телефоном. Мужчины вместе выпивали, но поссорились.

43-летний житель Яковлевского городского округа обратился в полицию и рассказал, что на него напали и похитили 58 тыс. рублей и личные вещи. Вскоре подозреваемых поймали. Ими оказались двое приятелей потерпевшего.

Как установили полицейские, мужчины сидели и выпивали в одном из заведений Белгорода. Во время застолья у них произошла ссора. Мужчина отказался дать в долг денег одному из своих «друзей». Последний подговорил второго приятеля, чтобы отобрать деньги силой.

После посещения бара один из мужчин напал на потерпевшего на улице — ударил его бутылкой по голове. Тем временем второй подозреваемый забрал сумку с деньгами. Против них возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии.

 

Белгородец ударил полицейского стеклянной бутылкой через открытое окно автомобиля
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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Пьяная драка#Бутылкой по голове
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