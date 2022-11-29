Белгородец получил бутылкой по голове после отказа одолжить денег

Двое белгородцев напали на товарища и забрали у него сумку с деньгами, документами и телефоном. Мужчины вместе выпивали, но поссорились.
43-летний житель Яковлевского городского округа обратился в полицию и рассказал, что на него напали и похитили 58 тыс. рублей и личные вещи. Вскоре подозреваемых поймали. Ими оказались двое приятелей потерпевшего.
Как установили полицейские, мужчины сидели и выпивали в одном из заведений Белгорода. Во время застолья у них произошла ссора. Мужчина отказался дать в долг денег одному из своих «друзей». Последний подговорил второго приятеля, чтобы отобрать деньги силой.
После посещения бара один из мужчин напал на потерпевшего на улице — ударил его бутылкой по голове. Тем временем второй подозреваемый забрал сумку с деньгами. Против них возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии.