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Белгородец ограбил частные дома в Воронежской области на 1,5 млн рублей

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
Ранее судимый житель региона уже отбывал срок за подобное преступление. Ему грозит до десяти лет колонии, сообщили в УМВД по Воронежской области.

37-летнего жителя Белгорода подозревают в ограблении пяти частных домов в Воронежской области на сумму в 1,5 млн рублей. Ранее белгородец уже отбывал срок за подобное преступление. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

С апреля воронежцы обращались в полицию и сообщали о пропаже денег и ювелирных украшений из домов. По версии правоохранителей, подозреваемый приезжал в регион на рейсовом автобусе, выискивал дома и забирался в них, используя монтировку. После ограблений он возвращался домой, ювелирные изделия продавал, а деньги — тратил.

Предполагается, что мужчина причастен к пяти ограблениям в Воронежской области и к ещё одному — в Курской. Белгородца задержали в его собственном доме. Там же обнаружили и часть украшений. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе действовал «гастролёр», который обкрадывал квартиры. У одной из своих жертв он украл даже полотенце. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Черноземье#Воронеж#Белгородский вор-рецидивист#Ограбление домов в Воронеже с помощью монтировки
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