Белгородец ограбил частные дома в Воронежской области на 1,5 млн рублей

С апреля воронежцы обращались в полицию и сообщали о пропаже денег и ювелирных украшений из домов. По версии правоохранителей, подозреваемый приезжал в регион на рейсовом автобусе, выискивал дома и забирался в них, используя монтировку. После ограблений он возвращался домой, ювелирные изделия продавал, а деньги — тратил.