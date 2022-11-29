Белгородец ограбил частные дома в Воронежской области на 1,5 млн рублей

37-летнего жителя Белгорода подозревают в ограблении пяти частных домов в Воронежской области на сумму в 1,5 млн рублей. Ранее белгородец уже отбывал срок за подобное преступление. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
С апреля воронежцы обращались в полицию и сообщали о пропаже денег и ювелирных украшений из домов. По версии правоохранителей, подозреваемый приезжал в регион на рейсовом автобусе, выискивал дома и забирался в них, используя монтировку. После ограблений он возвращался домой, ювелирные изделия продавал, а деньги — тратил.
Предполагается, что мужчина причастен к пяти ограблениям в Воронежской области и к ещё одному — в Курской. Белгородца задержали в его собственном доме. Там же обнаружили и часть украшений. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе действовал «гастролёр», который обкрадывал квартиры. У одной из своих жертв он украл даже полотенце.