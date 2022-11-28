За ноябрь в Белгородском районе зафиксировали 294 прилёта

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев озвучил статистику по прилётам за ноябрь. По его информации, всего в районе зафиксировали почти 300 прилётов.
Выходные прошли относительно спокойно: в Драгунском был один прилёт, повредили подстанцию. Всего же за ноябрь в районе было зафиксировано 294 прилёта. Больше всего прилётов в Журавлёвку, Нехотеевку, Наумовку, Красный Хутор и Устинку. Также в этом месяце были прилёты в Октябрьский, Драгунское и Никольское.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Всего в ноябре от прилётов были повреждены 92 домовладения: 87 из них уже восстановили.
Напомним, что село Устинка в последние недели часто подвергается обстрелам со стороны Украины. За 25 ноября было зафиксировано три прилёта в Устинку и четыре — в Наумовку и Красный Хутор. Из-за неспокойной обстановки жителей села Устинка вывозят в безопасное место.