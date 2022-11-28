За ноябрь в Белгородском районе зафиксировали 294 прилёта

Напомним, что село Устинка в последние недели часто подвергается обстрелам со стороны Украины. За 25 ноября было зафиксировано три прилёта в Устинку и четыре — в Наумовку и Красный Хутор. Из-за неспокойной обстановки жителей села Устинка вывозят в безопасное место.