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За ноябрь в Белгородском районе зафиксировали 294 прилёта

Сегодня, 17:58
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Повреждённый от снаряда дом
Статистику по прилётам озвучил глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира.
Сюжет
Обстрел

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев озвучил статистику по прилётам за ноябрь. По его информации, всего в районе зафиксировали почти 300 прилётов.

Выходные прошли относительно спокойно: в Драгунском был один прилёт, повредили подстанцию. Всего же за ноябрь в районе было зафиксировано 294 прилёта. Больше всего прилётов в Журавлёвку, Нехотеевку, Наумовку, Красный Хутор и Устинку. Также в этом месяце были прилёты в Октябрьский, Драгунское и Никольское.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Всего в ноябре от прилётов были повреждены 92 домовладения: 87 из них уже восстановили.

Напомним, что село Устинка в последние недели часто подвергается обстрелам со стороны Украины. За 25 ноября было зафиксировано три прилёта в Устинку и четыре — в Наумовку и Красный Хутор. Из-за неспокойной обстановки жителей села Устинка вывозят в безопасное место.

В селе под Белгородом 40 человек выживают под ежедневными обстрелами
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Прилёты
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