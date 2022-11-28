Вячеслав Гладков опроверг приказ о закупке бронежилетов полицейским

Белгородка задала вопрос главе региона о правдивости срочной закупки белгородскими полицейскими обмундирования и еды, которой хватит на двое суток. Губернатор во время вечернего прямого эфира такую информацию опроверг.
Проверил, никто не давал полицейским задание купить обмундирование и еду на два дня. Ни на три дня, ни на один день — таких приказов не было. Все силовые структуры работают в прежнем режиме. Не устану повторять: мы слышим подобную информацию в первую очередь от украинских СМИ. Это фейки, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что информация о закупке бронежилетов и еды для полицейских появилась 27 ноября в Telegram-канале Baza, которые ссылались на собственные источники. Официальных комментариев до этого дня не было.