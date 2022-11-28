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Вячеслав Гладков опроверг приказ о закупке бронежилетов полицейским

Сегодня, 18:45
Фото: 1MI
Полицейский
В вечернем прямом эфире губернатор сообщил, что таких заданий полицейским региона никто не давал.

Белгородка задала вопрос главе региона о правдивости срочной закупки белгородскими полицейскими обмундирования и еды, которой хватит на двое суток. Губернатор во время вечернего прямого эфира такую информацию опроверг.

Проверил, никто не давал полицейским задание купить обмундирование и еду на два дня. Ни на три дня, ни на один день — таких приказов не было. Все силовые структуры работают в прежнем режиме. Не устану повторять: мы слышим подобную информацию в первую очередь от украинских СМИ. Это фейки, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что информация о закупке бронежилетов и еды для полицейских появилась 27 ноября в Telegram-канале Baza, которые ссылались на собственные источники. Официальных комментариев до этого дня не было.

Baza: белгородские полицейские должны укомплектоваться автоматами и бронежилетами
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