Врачи провели занятия по тактической медицине мобилизованным белгородцам

Врачи из Белгородской области в выходные посетили воинские части с мобилизованными, чтобы обучить их оказывать первую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях рассказал, что обучение прошло успешно.
За прошедшие выходные наши врачи съездили к нашим мобилизованным парням в места, где они проходят боевое слаживание. Провели занятия по тактической медицине. Надеюсь, что эти занятия пригодятся. Понимаю, что оказание первой помощи входит в обязательную программу по боевому слаживанию, но я думаю, что уже большой опыт наших врачей в этом направлении тоже окажется нелишним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, в выходные родственникам без автомобилей вновь организовали поездку к мобилизованным.
Напомним, что решение отправить белгородских врачей в воинские части для обучения мобилизованных первой помощи было принято 25 ноября. С инициативой выступил министр здравоохранения Андрей Иконников.