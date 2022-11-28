Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Врачи провели занятия по тактической медицине мобилизованным белгородцам

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
Курсы мобилизованные прошли в эти выходные, сообщил на своих страницах в соцсетях Вячеслав Гладков.

Врачи из Белгородской области в выходные посетили воинские части с мобилизованными, чтобы обучить их оказывать первую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях рассказал, что обучение прошло успешно.

За прошедшие выходные наши врачи съездили к нашим мобилизованным парням в места, где они проходят боевое слаживание. Провели занятия по тактической медицине. Надеюсь, что эти занятия пригодятся. Понимаю, что оказание первой помощи входит в обязательную программу по боевому слаживанию, но я думаю, что уже большой опыт наших врачей в этом направлении тоже окажется нелишним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, в выходные родственникам без автомобилей вновь организовали поездку к мобилизованным.

Напомним, что решение отправить белгородских врачей в воинские части для обучения мобилизованных первой помощи было принято 25 ноября. С инициативой выступил министр здравоохранения Андрей Иконников.

Белгородские врачи проведут для мобилизованных курсы первой медицинской помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Делавшим операцию в бронежилетах белгородским врачам вручили благодарности министраБелгородский врач разработал новый вариант кровоостанавливающего турникетаНастоящие герои! Мурашко поблагодарил белгородских врачей за операцию в бронежилетахПод Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпасВрачи уезжают из Белгородской области из-за обстрелов
#Александра Склярова#Медицина#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Курсы#Первая помощь
Подпишитесь
Из-за ошибки морга ЗАГС не выдаёт справку о смерти мобилизованного белгородца
Сегодня, 06:59
Что говорят белгородцам о наступлении и обстрелах: итоги недели
26 ноября 10:32
Baza: белгородские полицейские должны укомплектоваться автоматами и бронежилетами
Вчера, 18:09
Военнослужащие из Белгородской области записали видео с поздравлениями ко Дню матери
Вчера, 10:46
В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов
Сегодня, 07:22