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Воспитанники детсада «Мираторга» выразили любовь своим мамам

Сегодня, 06:51
Фото: Мираторг
Агропромышленный холдинг «Мираторг», ведущий работодатель в АПК России, сообщает, что в корпоративном детском саду «Уютный» прошло торжественное поздравление мам с Днём матери, который отмечается по всей стране в последнее воскресенье ноября.

Компания уделяет особое внимание семейным ценностям, созданию благоприятных условий для сотрудников с детьми. На это направлена социальная политика агрохолдинга. Так, в компании действуют собственные жилищные программы, а к Новому году дети сотрудников получают сладкие подарки. К Первому сентября первоклассников снабжают канцелярией, а отличников по итогам учебного года — ценными призами. «Мираторг» регулярно проводит внутренние конкурсы для детей разных возрастов, развивающие творческие способности, помогающие в профориентации, вовлекающие в корпоративную культуру компании.

Детский сад «Уютный» построен в 2015 году в одноименном корпоративном поселке компании, чтобы помочь сотрудникам мясоперерабатывающего комплекса агрохолдинга в Корочанском районе решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях.  В «Уютном» саду просторные помещения, музыкальный и спортивный зал со скалодромом, закрытый бассейн для занятий плаванием, кабинет английского языка, современные игровые развивающие площадки. Здесь действуют 2 ясельные и 4 дошкольные группы, воспитываются 109 детей.

Образовательная программа предоставляет детям широчайший спектр возможностей для обучения, всестороннего развития и подготовки к школе.
Большое внимание уделяется  культурному развитию: дети занимаются пением, танцами, участвуют в районных конкурсах.  К 14-летию завода, которое компания отмечала 8 ноября, малыши подготовили  сотрудникам предприятия поздравительную концертную программу.

Фото: Мираторг

«Корпоративный детский сад „Уютный“ отражает основополагающие принципы деятельности агрохолдинга. С началом нового года сад сможет доукомплектовать группы. Для этого сейчас закупается новое оборудование: кроватки, шкафы, столы, стулья и прочая мебель. Компания инвестировала в расширение материально-технической базы  сада порядка 300 тысяч рублей и продолжит поддерживать лучшие условия для комфортного времяпрепровождения детей», — прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Детский сад#Мираторг
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