Воспитанники детсада «Мираторга» выразили любовь своим мамам

Компания уделяет особое внимание семейным ценностям, созданию благоприятных условий для сотрудников с детьми. На это направлена социальная политика агрохолдинга. Так, в компании действуют собственные жилищные программы, а к Новому году дети сотрудников получают сладкие подарки. К Первому сентября первоклассников снабжают канцелярией, а отличников по итогам учебного года — ценными призами. «Мираторг» регулярно проводит внутренние конкурсы для детей разных возрастов, развивающие творческие способности, помогающие в профориентации, вовлекающие в корпоративную культуру компании.
Детский сад «Уютный» построен в 2015 году в одноименном корпоративном поселке компании, чтобы помочь сотрудникам мясоперерабатывающего комплекса агрохолдинга в Корочанском районе решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях. В «Уютном» саду просторные помещения, музыкальный и спортивный зал со скалодромом, закрытый бассейн для занятий плаванием, кабинет английского языка, современные игровые развивающие площадки. Здесь действуют 2 ясельные и 4 дошкольные группы, воспитываются 109 детей.
Образовательная программа предоставляет детям широчайший спектр возможностей для обучения, всестороннего развития и подготовки к школе.
Большое внимание уделяется культурному развитию: дети занимаются пением, танцами, участвуют в районных конкурсах. К 14-летию завода, которое компания отмечала 8 ноября, малыши подготовили сотрудникам предприятия поздравительную концертную программу.
«Корпоративный детский сад „Уютный“ отражает основополагающие принципы деятельности агрохолдинга. С началом нового года сад сможет доукомплектовать группы. Для этого сейчас закупается новое оборудование: кроватки, шкафы, столы, стулья и прочая мебель. Компания инвестировала в расширение материально-технической базы сада порядка 300 тысяч рублей и продолжит поддерживать лучшие условия для комфортного времяпрепровождения детей», — прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».