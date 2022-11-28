Воспитанники детсада «Мираторга» выразили любовь своим мамам

Компания уделяет особое внимание семейным ценностям, созданию благоприятных условий для сотрудников с детьми. На это направлена социальная политика агрохолдинга. Так, в компании действуют собственные жилищные программы, а к Новому году дети сотрудников получают сладкие подарки. К Первому сентября первоклассников снабжают канцелярией, а отличников по итогам учебного года — ценными призами. «Мираторг» регулярно проводит внутренние конкурсы для детей разных возрастов, развивающие творческие способности, помогающие в профориентации, вовлекающие в корпоративную культуру компании.