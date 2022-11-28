Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Тульской области для белгородских переселенцев организовали концерт

Сегодня, 04:55
Фото: vk.com/bgcnt
С большим концертом в Тульской области выступил Белгородский центр народного творчества. Об этом в своих соцсетях написал глава региона.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об организованном концерте для белгородских переселенцев. Для них в Тульской области выступил Белгородский центр народного творчества. 

В Тульской области, наш Центр народного творчества приехал к тем, кто временно покинул территорию Белгородской области и находится в пунктах временного размещения. Дали большой замечательный концерт. Я надеюсь, что наши жители, дети и люди старшего возраста, порадовались и получили заряд хорошего настроения. Очень надеемся, что вы все скоро вернётесь в свои родные дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Подмосковье для переселенцев также устраивали концерт. Творческий коллектив выступил 14 ноября

Напомним, что утром 3 ноября в ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев. Ранее порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье.

Вячеслав Гладков приехал в Тульскую область к белгородским переселенцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Для переселенцев из аварийного дома на Нагорной в Белгороде купили две квартирыВ подмосковном ПВР белгородских переселенцев кормят пять раз в деньПереселенцев из белгородского приграничья готовятся принимать в Рязанской областиВячеслав Гладков рассказал об условиях жизни переселенцев в Московской области
#Александра Склярова#Спецоперация#Переселенцы#Белгородская область#Тульская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#Пункты ПВР
Подпишитесь
Из-за ошибки морга ЗАГС не выдаёт справку о смерти мобилизованного белгородца
Сегодня, 06:59
Что говорят белгородцам о наступлении и обстрелах: итоги недели
26 ноября 10:32
Baza: белгородские полицейские должны укомплектоваться автоматами и бронежилетами
Вчера, 18:09
Военнослужащие из Белгородской области записали видео с поздравлениями ко Дню матери
Вчера, 10:46
Врачи провели занятия по тактической медицине мобилизованным белгородцам
Сегодня, 04:27
В Белгороде задержали четверых пособников украинских диверсантов
Сегодня, 07:22