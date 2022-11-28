В Тульской области для белгородских переселенцев организовали концерт

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об организованном концерте для белгородских переселенцев. Для них в Тульской области выступил Белгородский центр народного творчества.
В Тульской области, наш Центр народного творчества приехал к тем, кто временно покинул территорию Белгородской области и находится в пунктах временного размещения. Дали большой замечательный концерт. Я надеюсь, что наши жители, дети и люди старшего возраста, порадовались и получили заряд хорошего настроения. Очень надеемся, что вы все скоро вернётесь в свои родные дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Подмосковье для переселенцев также устраивали концерт. Творческий коллектив выступил 14 ноября.
Напомним, что утром 3 ноября в ПВР в Тульскую область отправились 56 белгородцев. Ранее порядка 400 белгородцев уехали в пункты временного размещения в Подмосковье.