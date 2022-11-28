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В Старом Осколе простились с погибшим в ходе СВО военным

Сегодня, 10:33
Фото: «Официальный Старый Оскол»
Виктор Кулабухов попал на службу по частичной мобилизации, сообщает «Официальный Старый Оскол». Он погиб в ноябре при выполнении боевой задачи. Оскольчанину было 25 лет, у него осталась беременная жена.
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СВО

В ходе спецоперации погиб ещё один мобилизованный житель региона. В Старом Осколе на минувшей неделе похоронили Виктора Кулабухова.

Молодого человека мобилизовали в сентябре. 3 ноября его расчёт попал под миномётный обстрел противника, Виктор Кулабухов получил смертельное ранение.

Оскольчанину было 25 лет. У него осталась беременная супруга.

Ранее стало известно о гибели мобилизованного жителя Волоконовского района. Его родственники рассказали, что до сих пор не могут получить справку о смерти из-за пропажи документов и неправильной справки из ростовского морга.

Из-за ошибки морга ЗАГС не выдаёт справку о смерти мобилизованного белгородца
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Старый Оскол#Погибший#Мобилизованный
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