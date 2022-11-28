В Старом Осколе простились с погибшим в ходе СВО военным

В ходе спецоперации погиб ещё один мобилизованный житель региона. В Старом Осколе на минувшей неделе похоронили Виктора Кулабухова.
Молодого человека мобилизовали в сентябре. 3 ноября его расчёт попал под миномётный обстрел противника, Виктор Кулабухов получил смертельное ранение.
Оскольчанину было 25 лет. У него осталась беременная супруга.
Ранее стало известно о гибели мобилизованного жителя Волоконовского района. Его родственники рассказали, что до сих пор не могут получить справку о смерти из-за пропажи документов и неправильной справки из ростовского морга.