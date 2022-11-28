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В Старом Осколе на набережной разваливается только уложенная плитка

Сегодня, 14:14
Фото: телеграм-канал «Старый Оскол № 1»
Пешеходный тротуар даже ещё не сдали, но новая плитка уже нуждается в ремонте. Фото опубликовали в телеграм-канале «Старый Оскол № 1».

В Старом Осколе разваливается плитка, которую уложили на днях. Пешеходный тротуар только проложили. Объект даже не успели сдать. 28 ноября на набережной планируется монтаж спортивного оборудования.

В середине ноября в Белгороде перекопали газон под окнами многоэтажки. Тяжёлая техника ездит прямо по тротуарной плитке. Дело в том, что магазин Fashion проводит ремонт. Интересно, что разрешения на работы в УК не давали.

Также ранее сообщалось, что Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство. Рабочие должны уложить новую плитку, установить скамейки, урны, освещение.

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Набережная#Ремонт#Тротуарная плитка
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