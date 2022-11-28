В Старом Осколе на набережной разваливается только уложенная плитка

В Старом Осколе разваливается плитка, которую уложили на днях. Пешеходный тротуар только проложили. Объект даже не успели сдать. 28 ноября на набережной планируется монтаж спортивного оборудования.
В середине ноября в Белгороде перекопали газон под окнами многоэтажки. Тяжёлая техника ездит прямо по тротуарной плитке. Дело в том, что магазин Fashion проводит ремонт. Интересно, что разрешения на работы в УК не давали.
Также ранее сообщалось, что Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство. Рабочие должны уложить новую плитку, установить скамейки, урны, освещение.