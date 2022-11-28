В приграничном селе под Белгородом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

27 ноября в районе 22:00 в приграничном селе Солохи 57-летний водитель ВАЗа сбил 43-летнего мужчину. Последний шёл по краю дороги. Автомобилист скрылся с места происшествия, а пешеход скончался.
Ещё одно ДТП зарегистрировали в Белгороде. В 7:45 водитель иномарки при выезде на улицу Корочанскую не уступил дорогу «Ладе Приоре». В аварии пострадал 34-летний пассажир отечественного авто.
Напомним, 20 ноября на трассе Валуйки — Алексеевка — Красное перевернулась фура. Водитель получил травмы. До этого в другом ДТП в Алексеевском горокруге погибли два человека, пострадали ещё трое.