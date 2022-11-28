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В подземном переходе в Белгороде отремонтируют лестницы за 2 млн рублей

Сегодня, 13:49
Фото: Bel.ru
Работы в подземке на Мичурина должны завершить 12 декабря, если позволит погода. Сумма контракта составила 2,1 млн рублей, пишет Go31.ru.

Лестницы в подземном переходе на Мичурина в Белгороде должны отремонтировать в течение двух недель — до 12 декабря. Сроки могут сдвинуться, если температура опустится ниже 10 градусов мороза. Сумма контракта составила 2,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в подземном переходе на «Родине» сделали косметический ремонт. Полностью благоустроить переход планируют в следующем году.

Тем временем подземку на «Энергомаше» разгромили. На торговых павильонах нарисовали граффити, некоторые стёкла разбили. К слову, это не первый переход в Белгороде, который находится в ужасном состоянии. 

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Подземный переход на Мичурина#Ремонт зимой#Госзакупки
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