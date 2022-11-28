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В Курскую область прибывает подкрепление ВС РФ для защиты границ

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
В соседнем регионе действует уровень среднего реагирования. Сохраняется напряжённая оперативная обстановка, пишут «Курские известия».

В Курскую область прибывают подкрепления ВС РФ для укрепления теробороны. В соседнем регионе введён средний уровень реагирования. Напряжённая оперативная обстановка сохраняется.

О прибытии военнослужащих на планёрке сообщил губернатор Роман Старовойт. Он выразил благодарность Минобороны. Также он подчеркнул, что необходимо помочь коллегам обустроиться, чтобы надёжно обеспечивать безопасность на границе.

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин ввёл режим среднего реагирования в приграничных регионах РФ. В их числе — Белгородская и Курская области. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Курская область#Приграничные территории#Усиление Вооружённых сил РФ#Защита границы России
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