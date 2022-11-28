В Белгородской области планируют продлить дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в прямом эфире, что в настоящее время улучшения обстановки в регионе не наблюдается. Из-за этого, вероятно, примут решение о продлении дистанционного обучения в школах области. Сухпайки при этом будут выдавать каждому школьнику.
Пока улучшения оперативной обстановки я не вижу. Скорее всего, дистанционное обучение будет продлено. В первую очередь мы должны думать о безопасности наших детей, мне кажется, родители с этим согласятся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Информация о выдаче сухпайков всем школьникам, которые учатся дистанционно, появилась 17 ноября. На это в регионе выделили порядка 1,53 млрд рублей.
Отметим, что 27 ноября глава региона сообщил, что на дистанционном обучении до 1 декабря останутся дети из девяти приграничных районов, в Белгороде и Яковлевском горокруге. Дети области ушли на дистанционное обучение ещё 17 октября.