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В Белгородской области планируют продлить дистанционное обучение

Сегодня, 19:15
Фото: 1MI
Мужчина пишет
О возможном продлении дистанционного обучения в прямом эфире сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в прямом эфире, что в настоящее время улучшения обстановки в регионе не наблюдается. Из-за этого, вероятно, примут решение о продлении дистанционного обучения в школах области. Сухпайки при этом будут выдавать каждому школьнику.

Пока улучшения оперативной обстановки я не вижу. Скорее всего, дистанционное обучение будет продлено. В первую очередь мы должны думать о безопасности наших детей, мне кажется, родители с этим согласятся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Информация о выдаче сухпайков всем школьникам, которые учатся дистанционно, появилась 17 ноября. На это в регионе выделили порядка 1,53 млрд рублей

Отметим, что 27 ноября глава региона сообщил, что на дистанционном обучении до 1 декабря останутся дети из девяти приграничных районов, в Белгороде и Яковлевском горокруге. Дети области ушли на дистанционное обучение ещё 17 октября

Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки
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#Александра Склярова#Образование#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение в школах
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