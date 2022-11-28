В Белгородской области планируют продлить дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в прямом эфире, что в настоящее время улучшения обстановки в регионе не наблюдается. Из-за этого, вероятно, примут решение о продлении дистанционного обучения в школах области. Сухпайки при этом будут выдавать каждому школьнику.