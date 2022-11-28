В Белгородской области может появиться ансамбль барабанщиц

В рамках проекта планируется создать ансамбль барабанщиц из 10 человек на базе Центра культурного развития в Чернянке. Основная возрастная категория — 14–20 лет. Проект направлен на освоение подростками культурно-исторического наследия нашей Родины, знакомство с государственными традициями, ритуалами и церемониями. Он также предполагает обучение детей профессиональной игре на барабанах с возможностью получения дополнительных знаний по хореографии, дефиле, актёрскому мастерству.