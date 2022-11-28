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В Белгородской области может появиться ансамбль барабанщиц

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Ансамбль может появиться на базе Центра культурного развития в Чернянке. На его создание понадобится 1,3 млн рублей. Финансовую поддержку планируют получить от Фонда президентских грантов.

Фонд развития Чернянского района Белгородской области подготовил проект по созданию ансамбля барабанщиц. На реализацию понадобится 1,3 млн рублей.

В рамках проекта планируется создать ансамбль барабанщиц из 10 человек на базе Центра культурного развития в Чернянке. Основная возрастная категория — 14–20 лет. Проект направлен на освоение подростками культурно-исторического наследия нашей Родины, знакомство с государственными традициями, ритуалами и церемониями. Он также предполагает обучение детей профессиональной игре на барабанах с возможностью получения дополнительных знаний по хореографии, дефиле, актёрскому мастерству.

Реализация проекта позволит значительно активизировать процесс развития духовных, нравственных ценностей подрастающего поколения, а самое главное — развить чувство патриотизма и гордости за родной город и район.

Ансамбль будет участвовать в муниципальных, региональных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Создать ансамбль планируют 1 марта 2023 года.

 

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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгородская область#Ансамбль#Барабанщики#Фонд президентских грантов#Культура#Чернянка
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