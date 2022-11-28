В Белгородской области может появиться ансамбль барабанщиц

Фонд развития Чернянского района Белгородской области подготовил проект по созданию ансамбля барабанщиц. На реализацию понадобится 1,3 млн рублей.
В рамках проекта планируется создать ансамбль барабанщиц из 10 человек на базе Центра культурного развития в Чернянке. Основная возрастная категория — 14–20 лет. Проект направлен на освоение подростками культурно-исторического наследия нашей Родины, знакомство с государственными традициями, ритуалами и церемониями. Он также предполагает обучение детей профессиональной игре на барабанах с возможностью получения дополнительных знаний по хореографии, дефиле, актёрскому мастерству.
Реализация проекта позволит значительно активизировать процесс развития духовных, нравственных ценностей подрастающего поколения, а самое главное — развить чувство патриотизма и гордости за родной город и район.
Ансамбль будет участвовать в муниципальных, региональных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.
Создать ансамбль планируют 1 марта 2023 года.