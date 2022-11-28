В Белгородской области миссионера оштрафовали за призыв к военным сложить оружие

Согласно нашим данным, это уже не первый случай в Белгородской области: ранее представители Баптистской церкви регулярно навещали солдат в приграничных районах. В своих проповедях верующие призывали военнослужащих сложить оружие и предлагали взять в дар камуфлированные под цвет войск брошюры. Так, например, лётчикам доставались книжки в синей обёртке, а медикам — в белой.
Но не все с радостью принимали такой дар: некоторые солдаты, завидев «проповедников», вызывали полицию. Таким образом, дело удалось довести до суда.
В суде уже установили, что фигуранты занимались миссионерством. Само по себе оно не запрещено законом, но есть ряд ограничений: подобного рода деятельность может вестись только в специальных храмах, религиозных помещениях, местах паломничества и иже с ними. Кроме того, необходимы документы, выданные миссионеру специальным органом и подтверждающие его статус. Их, соответственно, у баптистов не имелось.
Таким образом, летом этого года суд вынес одному из баптистов обвинительный приговор по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ: мировой судья участка №2 Яковлевского округа оштрафовал молодого человека на 6 тысяч рублей.