В Белгородской области миссионера оштрафовали за призыв к военным сложить оружие

В суде уже установили, что фигуранты занимались миссионерством. Само по себе оно не запрещено законом, но есть ряд ограничений: подобного рода деятельность может вестись только в специальных храмах, религиозных помещениях, местах паломничества и иже с ними. Кроме того, необходимы документы, выданные миссионеру специальным органом и подтверждающие его статус. Их, соответственно, у баптистов не имелось.