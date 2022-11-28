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В Белгородской области изменят систему мониторинга брошенных домов

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
Закупку на модернизацию подсистемы бесхозных домовладений опубликовало региональное министерство цифрового развития.

В Белгородской области изменится система мониторинга брошенных домов. Минцифры региона ищет того, кто выполнит модернизацию подсистемы «Брошенные (бесхозяйные) домовладения». Сумма контракта — 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в регионе отсутствуют сведения о владельцах у 15% зданий. Речь идёт примерно о 314 тыс. объектов. Также известно о 93 тыс. реестровых ошибок.

Напомним, в Белгородской области по состоянию на июль обнаружили 15 тыс. домов без хозяев. Рядом с границей расположены порядка 1,5 тыс. из них. Некоторые были разрушены. 

 

1441 брошенный дом нашли в Белгородской области за год
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#Наталья Корявых#Общество#Госзакупки#Брошенные дома#Система мониторинга
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