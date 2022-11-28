В Белгородской области изменят систему мониторинга брошенных домов

В Белгородской области изменится система мониторинга брошенных домов. Минцифры региона ищет того, кто выполнит модернизацию подсистемы «Брошенные (бесхозяйные) домовладения». Сумма контракта — 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в регионе отсутствуют сведения о владельцах у 15% зданий. Речь идёт примерно о 314 тыс. объектов. Также известно о 93 тыс. реестровых ошибок.
Напомним, в Белгородской области по состоянию на июль обнаружили 15 тыс. домов без хозяев. Рядом с границей расположены порядка 1,5 тыс. из них. Некоторые были разрушены.