В белгородский детский сад приехал «Поезд здоровья» поликлиники «Здоровое поколение»

Для медицинского холдинга «Поколение» практика подобных открытых встреч со своими пациентами является традиционной. С момента открытия детской поликлиники «Здоровое поколение» прошло совсем немного времени, но за это время бесплатно посетить врачей смогли дети из Белгорода и Старого Оскола, других районов Белгородской области. Такие акции направлены на раннюю профилактику заболеваний и популяризацию в семьях внимательного отношения к своему здоровью.