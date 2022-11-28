В белгородский детский сад приехал «Поезд здоровья» поликлиники «Здоровое поколение»

«Волшебная страна» — корпоративный детский сад, который посещают в основном дети медицинских работников, и где создано особенное внутреннее образовательное пространство, направленное на раннюю профориентацию и знакомство детей с проектом по здоровьесбережению.
Всего этот детский сад посещают около 140 воспитанников от девяти месяцев до 7 лет. Сейчас здесь работают дежурные группы для детей, родители которых находятся на приёмах или дежурят в медучреждениях.
С 2017 года наш детский сад работает по программе «Растим здоровое поколение» и активно сотрудничает с различными медучреждениями города. Каждую осень наши детки проходят осмотр у стоматолога. Теперь мы начали сотрудничать с многопрофильной детской поликлиникой «Здоровое поколение» и такие осмотры у педиатров у нас станут регулярными,
отметила заведующая детским садом «Волшебная страна» Ирина Мельникова.
Юные белгородцы смогли бесплатно пройти профилактический осмотр у ведущих специалистов-педиатров «Здорового поколения», открыть секреты ЛОР-врача; узнать у врача-стоматолога, что делать, чтобы зубы не болели; вместе с врачом-неврологом научиться правильно выстраивать свой режим дня; получить рекомендации по правильному питанию от врача-эндокринолога.
Для медицинского холдинга «Поколение» практика подобных открытых встреч со своими пациентами является традиционной. С момента открытия детской поликлиники «Здоровое поколение» прошло совсем немного времени, но за это время бесплатно посетить врачей смогли дети из Белгорода и Старого Оскола, других районов Белгородской области. Такие акции направлены на раннюю профилактику заболеваний и популяризацию в семьях внимательного отношения к своему здоровью.
Со дня своего открытия наша поликлиника проводит целый комплекс профилактических мероприятий. Это дни открытых дверей, всевозможные акции, выездные профосмотры в детских садах и сельских медучреждениях, «Поезда здоровья». Сегодня по итогам осмотра мы дадим медицинское заключение и рекомендации по каждому ребёнку персоналу детского садика. Помимо этого, с детьми мы проводим беседы, на которых рассказываем почему очень важно и как вовремя предотвратить болезнь, познакомим с медицинским оборудованием, с предметами для оказания первой медицинской помощи,
рассказала ио заведующей поликлиники, педиатр, детский нефролог Ирина Криворутченко.
Также после осмотра все дети получили подарки от детской поликлиники «Здорового поколения».