В Белгороде проверяют 200 помещений на пригодность в качестве укрытий

Белгородка спросила у врио мэра Белгорода Валентина Демидова, окончательное ли количество укрытий нанесено на интерактивную карту. По её словам, от её дома приходится достаточно далеко бежать до официального укрытия и в случае обстрелов многие просто не добегут.