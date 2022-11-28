В Белгороде проверяют 200 помещений на пригодность в качестве укрытий

Белгородка спросила у врио мэра Белгорода Валентина Демидова, окончательное ли количество укрытий нанесено на интерактивную карту. По её словам, от её дома приходится достаточно далеко бежать до официального укрытия и в случае обстрелов многие просто не добегут.
Валентин Демидов сообщил в вечернем прямом эфире, что количество помещений, пригодных для укрытия, будет увеличиваться.
Мы провели большую работу и определили те помещения, которые могут использоваться как укрытия. Их уже нанесли на интерактивную карту, но она будет обновляться. В настоящий момент ещё порядка 200 помещений находятся в разработке с юридическими лицами. После этого мы их признаем как укрытия и нанесём на интерактивную карту.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода
Напомним, что 25 ноября по городу начали устанавливать указатели и маршруты до ближайших укрытий. Сегодня, 28 ноября, в соцсетях опубликовали интерактивную карту, на которой нанесены все укрытия Белгорода.