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В Белгороде проверяют 200 помещений на пригодность в качестве укрытий

Сегодня, 20:00
Фото: 1MI
Подвал
Сейчас помещения проверяют на пригодность, сообщил в прямом эфире врио мэра Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Укрытия

Белгородка спросила у врио мэра Белгорода Валентина Демидова, окончательное ли количество укрытий нанесено на интерактивную карту. По её словам, от её дома приходится достаточно далеко бежать до официального укрытия и в случае обстрелов многие просто не добегут.

Валентин Демидов сообщил в вечернем прямом эфире, что количество помещений, пригодных для укрытия, будет увеличиваться.

Мы провели большую работу и определили те помещения, которые могут использоваться как укрытия. Их уже нанесли на интерактивную карту, но она будет обновляться. В настоящий момент ещё порядка 200 помещений находятся в разработке с юридическими лицами. После этого мы их признаем как укрытия и нанесём на интерактивную карту.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода

Напомним, что 25 ноября по городу начали устанавливать указатели и маршруты до ближайших укрытий. Сегодня, 28 ноября, в соцсетях опубликовали интерактивную карту, на которой нанесены все укрытия Белгорода.

Где прятаться в случае опасности: в Сети опубликовали карту укрытий Белгорода
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#Александра Склярова#Город#Укрытия#Белгород#Валентин Демидов#Интерактивная карта
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