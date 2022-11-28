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Свалку в Белгороде ликвидируют за 1,5 млрд рублей

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
О ликвидации 10 несанкционированных свалок и бывших полигонов во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказал замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев.

Два полигона в Белгородской области участвуют в нацпроекте «Чистая страна»: свалки в Грайворонском горокруге и в Белгороде. Что касается первой, то уже заключено соглашение о выделении на уборку 135 млн рублей, 98 млн из которых взяты из федерального бюджета. Контракт на рекультивацию заключён 14 ноября.

Гораздо дороже обойдётся уборка старой свалки в Белгороде — 1 млрд 533 млн рублей, 742 млн из которых выделены из федерального бюджета. На данный момент ведётся работа по определению единственного поставщика — подписать контракт с Белгородом планируют сегодня.

Ещё восемь объектов не участвуют в федеральном проекте «Чистая страна». Это свалки в Губкинском и Алексеевском горокругах, а также в Волоконовском, Прохоровском, Белгородском, Красненском и Корочанском районах.

Хуже всего, по словам Полежаева, с уборкой справляются Корочанский и Красненский районы. Там расторгнуты контракты с недобросовестными подрядными организациями из Москвы — денежные средства пришлось перенести на 2023 год.

Там вариантов других нет? Где у нас уверенность, что всё будет хорошо в 2023 году?
Поинтересовался Вячеслав Гладков

По словам глав этих районов, при заключении новых контрактов будет учтён опыт коллег работы с зарекомендовавшими себя хорошо организациями. Самое неприятное, по мнению чиновников, что в этой ситуации они остались крайними — несмотря на недобросовестность именно подрядчиков, которых удалось загнать практически в банкротство с помощью штрафов.

Неужели для вас ситуация новая? Мы с вами всегда будем крайние. Во всех ситуациях. К нам же с благодарностями никто не ходит: кто-то приходит с претензиями, кто-то ругает нас. К нам 99% человек приходят с проблемами. А если срываем объекты — это катастрофа. Количество претензий со всех сторон растёт. Оно так было и всегда будет. Есть один залог успешности — жёсткий контроль за выполнением графика производственных работ. Если видите отрицательную динамику — то расторгли, и чем раньше, тем меньше ущерба району.
Подытожил губернатор

Также Гладков потребовал от Полежаева контролировать конкурсные работы в двух проблемных муниципалитетах.

В Белгороде ликвидируют старую свалку до конца 2024 года
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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Свалка#Экология#Ликвидация#Артем Черненко#Касается каждого#Белгород
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