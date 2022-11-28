Свалку в Белгороде ликвидируют за 1,5 млрд рублей

По словам глав этих районов, при заключении новых контрактов будет учтён опыт коллег работы с зарекомендовавшими себя хорошо организациями. Самое неприятное, по мнению чиновников, что в этой ситуации они остались крайними — несмотря на недобросовестность именно подрядчиков, которых удалось загнать практически в банкротство с помощью штрафов.