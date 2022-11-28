Систему оповещения создали не во всех населённых пунктах Белгородского района

Системы оповещения в Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, работают, их регулярно проверяют. Одну из таких проверок анонсировали на минувшей неделе в Белгороде. Горожане, впрочем, удивились тому, что сирену не было слышно. Однако глава региона заверил, что звуковое голосовое оповещение всё-таки было.