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Систему оповещения создали не во всех населённых пунктах Белгородского района

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Нарушения выявили во время внеплановой проверки МЧС, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

В Белгородском районе не во всех населённых пунктах создана муниципальная система оповещения. Это выяснилось по итогам внеплановой проверки. Её инициировало региональное управление МЧС. Проверка состоялась в конце октября.

Системы оповещения в Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, работают, их регулярно проверяют. Одну из таких проверок анонсировали на минувшей неделе в Белгороде. Горожане, впрочем, удивились тому, что сирену не было слышно. Однако глава региона заверил, что звуковое голосовое оповещение всё-таки было.

Новые системы тестировали и в Старом Осколе. На них планировалось потратить 2,2 млн рублей.

Сигналы оповещения о ЧС белгородцы получат по ТВ, радио и СМС
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#Инна Рогова#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Проверка#МЧС#Системы оповещения#Есть повод
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