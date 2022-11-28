РАСО объявила победителей политической премии «Гамбургский счет»

В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» победителем оказался Рон ДеСантис, баллотировавшийся на пост губернатора штата Флорида в США. Эксперты напоминают, что в штате с колеблющимся населением ДеСантис обеспечил себе победу над оппонентом с превосходством в 20% голосов и поднялся на общенациональный уровень, став одним из двух ведущих претендентов на кандидатство в президенты от партии республиканцев в 2024 году.