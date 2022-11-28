РАСО объявила победителей политической премии «Гамбургский счет»

Реджепа Эрдогана назвали зарубежным политиком года, а в России это звание посмертно получил Владимир Жириновский.
Как подчеркнули эксперты премии, свою вторую президентскую кампанию Эмманюэль Макрон проводил в непростых условиях экономической рецессии и массовых протестов, а также роста поддержки антиистеблишментных политиков. Тем не менее его штаб выдвинул эффективную стратегию — ребрендинг президентского движения и самого руководителя государства, размывание электората конкурентов спойлерскими проектами. Об этом пишет NewsNN.ru.
Лучшей зарубежной избирательной кампанией по парламентским выборам объявили кампанию итальянской партии «Братья Италии», возглавляемой Джорджей Мелони. По мнению экспертов, кампания Джорджи Мелони показала отличный результат за счет эффективной отстройки от обвинений (как якобы фашистской и пророссийской политической силы) и демонстрации образа лидера партии как «эмотивной женщины с планом».
В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» победителем оказался Рон ДеСантис, баллотировавшийся на пост губернатора штата Флорида в США. Эксперты напоминают, что в штате с колеблющимся населением ДеСантис обеспечил себе победу над оппонентом с превосходством в 20% голосов и поднялся на общенациональный уровень, став одним из двух ведущих претендентов на кандидатство в президенты от партии республиканцев в 2024 году.
Зарубежным политиком года назвали турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Из российских кампаний «партии власти» по выборам в региональный парламент пальму первенства взяла кампания «Единой России» по результатам выборов в Сахалинскую областную думу.
Среди плюсов, позволивших улучшить результаты партии по сравнению с кампанией 2021 года и прошлыми региональными выборами, организаторы премии отметили раннее начало кампании, гармоничный список кандидатов во главе с губернатором Валерием Лимаренко, использование современных цифровых технологий, индивидуальный тренинг кандидатов.
Политическая премия «Гамбургский счет» учреждена Российской ассоциацией по связям с общественностью в 2016 году. Премию присуждают политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом за то, что в ходе политических кампаний они смогли продемонстрировать результативность, технологичность и креативность в условиях конкуренции и при соблюдении демократических процедур.