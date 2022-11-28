Приставы возбудили исполнительное производство по иску к ЦЭБу на 222,6 млн рублей

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Белгородской области постановил взыскать с Центра экологической безопасности 222,5 млн рублей задолженности и 75,2 тыс. рублей госпошлины. Регоператор в свою очередь подал жалобу на это решение, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения.