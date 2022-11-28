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Приставы возбудили исполнительное производство по иску к ЦЭБу на 222,6 млн рублей

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
ЦЭБ должен выплатить Экотрансу 222 млн рублей
Крупную сумму регоператор «Центр экологической безопасности» должен заплатить «Экотрансу». Такое решение ранее вынес Арбитражный суд Белгородской области. Судебные приставы уже завели исполнительное производство.

Согласно данным системы «СПАРК», в региональном управлении ФССП возбудили исполнительное производство в отношении Центра экологической безопасности. Регоператор должен заплатить 222,6 млн рублей. Датой начала исполнительного производства указано 25 ноября.

Сумму 222,6 млн рублей ЦЭБ должен заплатить по решению Арбитражного суда Белгородской области. Согласно картотеке дел, иск к регоператору подавала транспортная компания «Экотранс». Она требовала взыскать с ЦЭБа долги по заключённым договорам на оказание услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов из мест накопления в места приёма.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Белгородской области постановил взыскать с Центра экологической безопасности 222,5 млн рублей задолженности и 75,2 тыс. рублей госпошлины. Регоператор в свою очередь подал жалобу на это решение, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

ООО «Центр экологической безопасности» зарегистрировано в 2016 году в Белгороде. С 2019 года является оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона. Гендиректор ЦЭБа — Сергей Дуюн.

Что касается «Экотранса», ранее стало известно, что компанию могут признать банкротом. По крайней мере, с таким требованием собиралось обратиться в суд ООО «Автогарант+». Сумма задолженности не сообщалась.

Помимо этого, «Экотранс», как и ещё две компании, подавал жалобу в ФАС на итоги торгов ЦЭБа: сделку на 12,2 млн заключили с компанией «Еврологистик», но антимонопольщики выдали предписание об отмене итогов аукциона.

ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
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