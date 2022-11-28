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Подоляк: Вы точно понимаете разницу между Киевом и каким-то селом Шебекино?

Сегодня, 08:58
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Подоляк объяснил разницу между обстрелами Киева и Шебекино

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил, что не стоит сравнивать два населённых пункта. По его словам, Киев обстреливают крылатыми ракетами, а в Шебекино «разрушена какая-нибудь ферма, которую постоянно кто-то бомбит».

В интервью украинскому СМИ Михаил Подоляк заявил, что нужно понимать разницу между крупным городом Киевом и «каким-то селом Шебекино». Заключается она в том, что столицу соседнего государства обстреливают крылатыми ракетами, а в Шебекино «разрушена какая-нибудь ферма, которую постоянно кто-то бомбит», считает советник главы офиса президента Украины.

«Вы точно понимаете, сравнимы ли эти населённые пункты?» — спрашивает Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины также прокомментировал слухи о том, что ВСУ якобы собираются захватывать Белгородскую область. По его словам, прорываться на российскую территорию украинские войска не собираются: «Нам это не нужно, мы точно не будем заходить».

Шебекино последний раз обстреливали накануне. По информации губернатора Белгородкой области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия 27 ноября повреждения получила ЛЭП, часть города на время осталась без света и воды. Обошлось без жертв и пострадавших.

ВСУ обстреляли окраину города Шебекино
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Киев#Михаил Подоляк#Обстрелы#ВСУ#Операция на Украине
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