Подоляк: Вы точно понимаете разницу между Киевом и каким-то селом Шебекино?

В интервью украинскому СМИ Михаил Подоляк заявил, что нужно понимать разницу между крупным городом Киевом и «каким-то селом Шебекино». Заключается она в том, что столицу соседнего государства обстреливают крылатыми ракетами, а в Шебекино «разрушена какая-нибудь ферма, которую постоянно кто-то бомбит», считает советник главы офиса президента Украины.
«Вы точно понимаете, сравнимы ли эти населённые пункты?» — спрашивает Подоляк.
Советник главы офиса президента Украины также прокомментировал слухи о том, что ВСУ якобы собираются захватывать Белгородскую область. По его словам, прорываться на российскую территорию украинские войска не собираются: «Нам это не нужно, мы точно не будем заходить».
Шебекино последний раз обстреливали накануне. По информации губернатора Белгородкой области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия 27 ноября повреждения получила ЛЭП, часть города на время осталась без света и воды. Обошлось без жертв и пострадавших.