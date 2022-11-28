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Памятные доски героям СВО установят в Старом Осколе

Сегодня, 15:08
Решение об этом приняли старооскольские депутаты на заксобрании 25 ноября.

Народные избранники согласились с предложением установить памятные доски гвардии сержанту Константину Александровичу Божко и сержанту Роману Михайловичу Шелудченко. Жители Белгородской области погибли при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины.

Мемориальные доски появятся на зданиях школ Старооскольского округа, где учились герои.

Напомним, в Белгороде тоже появятся мемориальные доски в память о бойцах, погибших в ходе СВО на территории Украины. Решено увековечить память о Панченко Сергее (доска появится в Театральном проезде) и Саиде Саидове (инженерный юношеский лицей-интернат).

В Белгороде установят мемориальные доски в память о двух бойцах, погибших в СВО
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#Татьяна Панарина#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Частичная мобилизация#Операция на Украине
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