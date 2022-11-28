Памятные доски героям СВО установят в Старом Осколе

Народные избранники согласились с предложением установить памятные доски гвардии сержанту Константину Александровичу Божко и сержанту Роману Михайловичу Шелудченко. Жители Белгородской области погибли при выполнении задач в ходе СВО на территории Украины.
Мемориальные доски появятся на зданиях школ Старооскольского округа, где учились герои.
Напомним, в Белгороде тоже появятся мемориальные доски в память о бойцах, погибших в ходе СВО на территории Украины. Решено увековечить память о Панченко Сергее (доска появится в Театральном проезде) и Саиде Саидове (инженерный юношеский лицей-интернат).