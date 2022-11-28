Новая Единая электронная карта Белгородской области включит в себя данные гостайны

По словам Ларисы Александровой, Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) появится в Белгородской области к 2030 году. Её задача — собрать вместе все пространственные сведения об объектах недвижимости в регионе.
Использовать ЕЭКО можно будет в различных геоинформационных системах: как государственных, так и нет. Кроме того, обновлённая карта поможет при реализации задач геопланирования и в регулировке имущественных отношений.
На данный момент в Белгородской области отсутствуют цифровые карты крупного масштаба. Имеются, конечно, материалы на бумажном варианте, но они были созданы в 90-х годах и не соответствуют актуальному состоянию нашей местности.
Лариса Александрова
Создание ЕЭКО позволит без проблем проводить кадастровые работы без выездов, что снизит количество затрат на установление координат построек. Кроме того, карта поможет территориальному планированию и улучшит системы управления имущественными отношениями. Стоит отметить, что ЕЭКО будет содержать данные, составляющие гостайну.
Проект реализуют за счёт средств федерального бюджета. Подобные карты появятся в 17 регионах России.