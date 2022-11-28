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НЛМК запустил маркетплейс вторичного сырья

Сегодня, 12:45
Фото: НЛМК
Уникальная для России цифровая площадка объединит участников рынка и сделает процесс максимально эффективным и прозрачным.

Группа НЛМК сообщает о проведении первых сделок на платформе электронной коммерции для отрасли заготовки и переработки металлолома Vtorion.

Маркетплейс позволяет всем участникам снизить операционные издержки, а поставщикам — получить прямой доступ к крупнейшим потребителям — металлургическим компаниям и расширить рынок сбыта.

Vtorion предлагает гибкий функционал с учетом специфики ломозаготовительной деятельности, например, поиск сырья по фильтрам и географии, поиск выгодного предложения в зависимости от объема и регулярности поставок, электронные торги внутри личного кабинета партнера, автоматическую квалификацию поставщиков, упрощенный электронный документооборот.

В данный момент на площадке представлены несколько крупных предприятий-потребителей, включая ломозаготовительную сеть Группы НЛМК — «Вторчермет НЛМК».

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Нлмк
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