НЛМК запустил маркетплейс вторичного сырья

Vtorion предлагает гибкий функционал с учетом специфики ломозаготовительной деятельности, например, поиск сырья по фильтрам и географии, поиск выгодного предложения в зависимости от объема и регулярности поставок, электронные торги внутри личного кабинета партнера, автоматическую квалификацию поставщиков, упрощенный электронный документооборот.