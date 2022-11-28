На Стойленском ГОКе ливневые сточные воды возвращают в производственный процесс

Всего на фабричной площадке СГОКа смонтировали более 2,3 тыс. метров подземных трубопроводов с пропускной способностью до 700 кубических метров воды в час. Ливневые сточные воды через приемные решетки, которые установлены на проезжей части, поступают сначала в сборные колодцы, откуда отводятся в центральные трубопроводы и затем направляются в хвостохранилище.