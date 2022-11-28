На Стойленском ГОКе ливневые сточные воды возвращают в производственный процесс

Теперь все сточные воды, которые образуются после дождя или таяния снега, поступают в общую систему стоков и по подземным трубопроводам централизованно отводятся в хвостохранилище комбината. Здесь вода проходит очистку и возвращается в производственный процесс. На реализацию проекта СГОК направил более 120 млн рублей.
Всего на фабричной площадке СГОКа смонтировали более 2,3 тыс. метров подземных трубопроводов с пропускной способностью до 700 кубических метров воды в час. Ливневые сточные воды через приемные решетки, которые установлены на проезжей части, поступают сначала в сборные колодцы, откуда отводятся в центральные трубопроводы и затем направляются в хвостохранилище.
На территории фабричной площадки Стойленского ГОКа расположены несколько производственных и вспомогательных объектов – фабрика обогащения (включает в себя цех дробления, цех обогащения, секцию дообогащения), фабрика окомкования, энергоцех, цех сетей и подстанций, склады и т.д.