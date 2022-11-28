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На Стойленском ГОКе ливневые сточные воды возвращают в производственный процесс

Сегодня, 11:18
Фото: Стойленский ГОК
На фабричной площадке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) реализовали масштабный проект по строительству ливневой канализации.

Теперь все сточные воды, которые образуются после дождя или таяния снега, поступают в общую систему стоков и по подземным трубопроводам централизованно отводятся в хвостохранилище комбината. Здесь вода проходит очистку и возвращается в производственный процесс. На реализацию проекта СГОК направил более 120 млн рублей.

Всего на фабричной площадке СГОКа смонтировали более 2,3 тыс. метров подземных трубопроводов с пропускной способностью до 700 кубических метров воды в час. Ливневые сточные воды через приемные решетки, которые установлены на проезжей части, поступают сначала в сборные колодцы, откуда отводятся в центральные трубопроводы и затем направляются в хвостохранилище.

На территории фабричной площадки Стойленского ГОКа расположены несколько производственных и вспомогательных объектов – фабрика обогащения (включает в себя цех дробления, цех обогащения, секцию дообогащения), фабрика окомкования, энергоцех, цех сетей и подстанций, склады и т.д.

#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Алина Харина
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