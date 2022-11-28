На базе обанкротившегося белгородского «Загорья» создали новое акционерное общество

Компания была зарегистрирована в Белгороде в 2004 году. Она занималась разведением сельскохозяйственной птицы. Конкурсным управляющим назначили Оксану Гандзюк. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила 58,5 млн рублей.