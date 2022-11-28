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На базе обанкротившегося белгородского «Загорья» создали новое акционерное общество

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
На месте компании-банкрота теперь будет АО «Белгородская птицефабрика». Его зарегистрировали 25 ноября, следует из данных «СПАРК».

На базе обанкротившегося «Загорья» открылось АО «Белгородская птицефабрика». Общество зарегистрировали 25 ноября.

УК предприятия, по последним данным, превышает 2,9 млрд рублей. Гендиректор — Роман Калинин. АО открылось на месте обанкротившегося «Загорья».

Компания была зарегистрирована в Белгороде в 2004 году. Она занималась разведением сельскохозяйственной птицы. Конкурсным управляющим назначили Оксану Гандзюк. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила 58,5 млн рублей.

Интересно, что акционером компании была обанкротившееся «Белая птица». Компании принадлежало 100% в УК.

В ноябре 2021 года в «Загорье» продлили конкурсное производство на полгода. Сообщалось, что на торги выставили имущественный комплекс компании. Начальная стоимость составляла 2,4 млрд рублей.

Напомним, на базе «Белой птицы» откроется новое АО «Ресурс-Белгород». Кредиторы утвердили замещение активов на сумму 4,8 млрд рублей. 

 

На базе обанкротившейся «Белой птицы» откроется новое АО «Ресурс-Белгород»
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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#АО «Загорье»#Банкротство#Создание нового АО#Белая птица
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