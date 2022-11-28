На базе обанкротившегося белгородского «Загорья» создали новое акционерное общество

На базе обанкротившегося «Загорья» открылось АО «Белгородская птицефабрика». Общество зарегистрировали 25 ноября.
УК предприятия, по последним данным, превышает 2,9 млрд рублей. Гендиректор — Роман Калинин. АО открылось на месте обанкротившегося «Загорья».
Компания была зарегистрирована в Белгороде в 2004 году. Она занималась разведением сельскохозяйственной птицы. Конкурсным управляющим назначили Оксану Гандзюк. Чистая прибыль предприятия в 2020 году составила 58,5 млн рублей.
Интересно, что акционером компании была обанкротившееся «Белая птица». Компании принадлежало 100% в УК.
В ноябре 2021 года в «Загорье» продлили конкурсное производство на полгода. Сообщалось, что на торги выставили имущественный комплекс компании. Начальная стоимость составляла 2,4 млрд рублей.
Напомним, на базе «Белой птицы» откроется новое АО «Ресурс-Белгород». Кредиторы утвердили замещение активов на сумму 4,8 млрд рублей.