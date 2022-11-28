Мусоровоз или погода? Под Белгородом жители села ищут виновника разбитой дороги

Как сообщила местная жительница Ольга, проблемы с асфальтом в селе начались в апреле, когда мусор стал вывозить ЦЭБ. Ранее вывозом отходов занимался «Экотранс».
Мусор редко собирали, но мы особо и не настаивали. Нас мало проживает на улице. Могли мусор вывезти сами. Когда сменилась компания, пустили другие машины. Они начали разламывать асфальт.
Ольга
Люди обращались в местную администрацию и просили поставить мусорный бак в начале улицы, чтобы мусоровоз не ездил по селу.
Мы этого асфальта ждали много лет. У нас не было дороги, была грунтовка. Сейчас асфальту 15 лет. Но нам всё развалили. Обещают ремонт, когда будет финансирование. Это может быть в 2024, 2025 году. В одном месте крупным щебнем подсыпали и всё. Возле моего дома ужасная ситуация.
Ольга
Ольга также добавила, что сейчас уже сложно проехать даже на легковом автомобиле, а мусоровоз как ездил, так и продолжает ездить.
Даже если мусоровозу запретят туда ездить, он уже дорогу убил. В пятницу мусор не собирали. В администрации сказали, что узнают, почему его не было. Я знаю, почему — у нас нет площадки для разворота, а КамАЗ большой, он не сможет в конце улицы развернуться.
Ольга
Чтобы подробнее разобраться в ситуации и выяснить, кто же «убил» дорогу в Сафоновке, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в администрацию Корочанского района и ООО «ЦЭБ».