Мусоровоз или погода? Под Белгородом жители села ищут виновника разбитой дороги

В редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница села Сафоновка в Корочанском районе Белгородской области. Она рассказала, что асфальт на улице возле её дома, который так долго ждали жители, приходит в негодность. По её словам, это произошло после смены мусорной компании, которая обслуживает их село.

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